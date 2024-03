El mosso de Lleida detingut per blanqueig i relacionat amb el narcotràfic, simpatitzant de Vox

El mosso de Lleida detingut aquest dimarts pels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera, acusat de blanqueig de capitals vinculat amb el narcotràfic, és simpatitzant de Vox.

L'investigat, S.O.M., apareix en un vídeo d'un míting que Santiago Abascal, líder de la formació d'ultra dreta, va fer a Barcelona el juny del 2018. SEGRE ha tingut accés a la filmació, que ha estat retirada de les xarxes i de les pàgines d'Internet i perfils dels ultres.

Segons ha pogut saber aquest diari, el mosso detingut va alegar que l'encontre amb el líder de Vox havia sigut casual, malgrat es pot veure que el míting és en un espai tancat. A més, hauria anat a l'acte no només com a simpatitzant, sinó com a col·laborador del responsable de seguretat de l'acte, íntim amic seu i còmplice en un cas en el qual el mosso detingut va ser acusat i expedientat per passar informació policial confidencial a amics (veure desglossament).

La relació del detingut amb Vox no acaba aquí. La relació de negocis del detingut amb un conegut empresari de Lleida va fer que, en no trobar Vox cap local a Lleida per fer un míting recent de campanya electoral, acabessin en un restaurant propietat familiar de l'empresari de Lleida.

SEGRE explicarà els detalls del cas SEGRE ha tingut accés a detalls del cas, que anirà explicant en diverses entregues del cas.

Expedientat per passar informació policial

L'any 2015 l'ara investigat va ser expedientat i suspès durant quinze dies de feina i sou per passar dades informatitzades dels arxius policials, tals com antecedents policials, propietats de vehicles i denúncies. Les passava a persones que les utilitzaven en benefici propi. Algunes d'aquestes persones eren de l'òrbita de Vox, concretament de l'àrea de seguretat en la qual el mosso detingut havia col·laborat.

Relacionat amb la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida

Se’l relaciona amb l’operació Street-22, que ha suposat la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida: els 620 quilos de cocaïna –valorada en 22 milions– decomissats el gener del 2022 en un rotor procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà. Hi va haver sis detinguts i vuit investigats. El primer arrestat va ser J.L.R.P., detingut llavors com a destinatari de la mercaderia, com va avançar SEGRE. Hi va haver un altre arrestat a Lleida, J.G., soci en un dels negocis de J.L.R.P. A Lleida hi ha dos investigats més i hi va haver arrestos a Salou, Eivissa, Barcelona i Guadalajara.