Protocol per a les entitats

La Paeria ha enviat a les entitats de la ciutat un document amb el protocol a seguir en els actes que organitzen quan assisteix l’alcalde i altres membres de la corporació. La guia fins i tot inclou representacions gràfiques perquè quedi clar on s’ha d’asseure el paer en cap i la resta d’autoritats, i també recomana “posar a la taula una gerra amb aigua i vasos, a poder ser de vidre per evitar el plàstic”.

Detalla que les invitacions s’han de fer arribar a Alcaldia especificant si és només per a l’alcalde i si estan previstos parlaments o l’entrega d’algun obsequi. Així mateix, assenyala que ha de rebre l’alcalde (o a la persona en qui delegui) el president de l’entitat.Especifica que si l’acte se celebra en un lloc públic o en un de privat però l’organitzador delega la presidència, a la taula l’alcalde s’ha des de situar al centre o compartir-lo amb el dirigent de l’entitat. Si és en un lloc privat, el centre és per al president de l’associació, encara que pot ser una presidència compartida amb l’alcalde. Apunta que la distribució és la mateixa si l’acte és dempeus i afegeix que, “si és possible, amb faristol i micròfon fix”.

La guia assenyala que si es convida altres autoritats s’ha de reservar per a elles la primera fila (fila zero) i inclou un esquema de com s’han de distribuir si hi ha un passadís al mig de la sala davant la taula presidencial i si no n’hi ha. Detalla fins i tot el costat i l’ordre en què s’han de situar els membres de la corporació municipal i els exalcaldes.Quant als parlaments, assenyala que si estan en un espai públic la salutació de benvinguda corre a càrrec de l’alcalde i si és en un de privat, del president de l’entitat. Conclou que en termes generals, en els discursos primer parla la persona amb menor rang mentre que en les salutacions l’ordre és el contrari. I en totes les ocasions, l’acabament de l’acte correspon a l’alcalde, sempre que no decideixi cedir-la a cap altre membre de la taula presidencial.Una portaveu municipal va indicar que l’ajuntament va decidir enviar el document perquè rep habitualment consultes sobre com organitzar el protocol i va remarcar que es tracta d’una guia, no d’una imposició.