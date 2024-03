Balàfia, Clot i Gualda demanen més busos a la línia 8 i que circulin els caps de setmana

Les associacions de veïns de Balàfia, el Clot i confluències i del Pla de Gualda reclamen a l’ajuntament una sèrie de canvis a la línia 8 (L8) dels autobusos urbans, que surt del baixador de l’avinguda de Madrid i recorre aquests tres barris. Sol·liciten augmentar les freqüències i dies de funcionament, ampliar horaris i la capacitat dels vehicles, millorar elements del mobiliari urbà i habilitar pàrquings dissuasius. Així ho reclamen els seus presidents veïnals, Jos Farreny (Balàfia), Montse Salvatella (Clot) i Miquel Roman (Gualda) en un escrit que van enviar a la Paeria el febrer passat, després de molt de temps rebent queixes per part del veïnat i usuaris.

La primera reclamació és que la línia funcioni els caps de setmana, ja que actualment només ho fa els feiners. Un fet que els presidents veïnals consideren “un greuge comparatiu respecte a les altres línies que operen a la ciutat” i que perjudica els seus veïns, atès que els dissabtes “molta gent aprofita per fer encàrrecs o compres i s’ha de desplaçar al centre de la ciutat”. La segona demanda és ampliar el seu horari i que l’últim servei que surt del baixador ho faci a les 22.00 hores en comptes de les 21.30, mentre que l’últim des de Gualda hauria de ser a les 21.00 i ara és a les 20.00 hores.D’altra banda, consideren excessius els temps de 35 minuts que hi ha entre cada autobús els feiners de setembre a juny passades les 20.20 hores. Al seu torn, veuen “inadequat” que durant l’horari d’estiu les freqüències de pas a partir de les 20.05 hores sigui d’entre 45 i 50 minuts. Finalment, les tres entitats assenyalen els problemes que tenen els veïns i els alumnes del Manuel de Montsuar per utilitzar l’autobús, perquè “van molt plens i els que no aconsegueixen pujar a un han d’esperar molta estona” en les hores d’entrada i sortida. Apunten que aquest és un problema que fa temps que s’arrossega i que “s’han buscat solucions de tot tipus, fins i tot que l’institut hagi escalonat les sortides dels alumnes, però no ha millorat prou”. És per això que reclamen augmentar la capacitat dels autobusos en hores punta, ja que asseguren que “moltes famílies opten per acompanyar i recollir els seus fills amb el seu propi vehicle, i fins i tot, en alguns casos, està condicionant l’elecció de centre”.

Aquesta línia també dona servei a l’institut Manuel de Montsuar i falten places en les hores punta

Els tres presidents veïnals també demanen millores de caràcter general, com instal·lar marquesines en totes les parades per protegir de la pluja i la calor dels mesos d’estiu als viatgers i millorar la informació sobre horaris. També proposen condicionar els solars que hi ha al costat de la plaça de França perquè siguin pàrquings dissuasius, per potenciar el transport públic.Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va assenyalar que han rebut la petició i que estan analitzant les millores que podran incorporar.

Servei llançadora des de Magraners a partir de dimarts

La Paeria estrenarà dimarts vinent, dia 2, una prova pilot de busos llançadora per connectar Magraners amb el centre urbà, a l’altura de l’estació de Renfe, que durarà dos mesos. Un servei que oferirà la línia L7D amb deu trajectes diaris, cinc per sentit, entre les 7.00 i les 9.30 hores.Les sortides des de Magraners a la parada Florida-la Magrana seran a les 7.00; 7.30; 8.00; 8.30 i 9.00, i els usuaris podran fer transbords a l’estació amb les línies 2, 3, 8, 10, 20 i de l’ATM. Els viatges de tornada sortiran a les 7.15; 7.45; 8.15; 8.45 i 9.15 hores.