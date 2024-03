Mor Conxita Tarruella, històrica d'Unió, exdiputada i exregidora

Conxita Tarruella, històrica dirigent d’Unió Democràtica de Catalunya a Lleida i impulsora de la Fundació Esclerosi Múltiple, va morir ahir als 74 anys. En el vessant polític, Tarruella va ser diputada de CiU per Lleida al Parlament entre 1992 i 1994, quan va deixar el seu escó al ser nomenada directora general d’Infància de la Generalitat. Després va ser delegada de Justícia a Lleida entre 1997 i 1999, any que va tornar a ser triada diputada al Parlament. El 2003, va entrar a la Paeria com a regidora de CiU, després de ser la número dos de la llista. Una vegada finalitzat el mandat, el 2007, no va repetir i l’any següent va ser elegida diputada de CiU per Lleida al Congrés, escó que va tornar a revalidar el 2011.

Després d’esgotar la legislatura, el 2015, i coincidint amb la desaparició de CiU, va posar punt final a la seua trajectòria política i es va centrar en la tasca social com a impulsora i dirigent de la Fundació Esclerosi Múltiple.Nascuda a Benavent de Segrià i titulada en Infermeria, Tarruella va impulsar la creació d’aquesta entitat després que un dels seus dos fills fos diagnosticat d’aquesta malaltia neurodegenerativa, amb l’objectiu que tots els afectats i les seues famílies poguessin tenir més força. A Lleida va aconseguir la posada en marxa del centre Miquel Martí i Pol per al tractament de l’esclerosi. La fundació també va crear l’emblemàtic “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” per recaptar fons cada estiu i l’any 2015 es va convertir en la seua presidenta a Espanya. El 2018 va rebre la medalla de la Paeria a la Solidaritat.

La directora de la Fundació Esclerosi Múltiple de Lleida, Mònica Nieves, va dir ahir que amb la mort de Tarruella “ens hem quedat orfes”. Va assegurar que “ha estat una figura clau per a la fundació, va ajudar a posar en marxa els centres per al tractament de l’esclerosi a l’Arnau de Vilanova i el CAP Onze de Setembre, era una lluitadora nada”. Va lloar la seua “energia incomparable” i que va ser clau per impulsar el Mulla’t a tots els nivells. “Tot l’equip de Lleida està consternat, era un referent a nivell estatal tant en l’esclerosi com en el de la salut en general, que va ser el seu cavall de batalla durant l’etapa política”, va dir Nieves.El funeral es farà avui a les 17.00 hores a la Sala Ecumènica del tanatori de Lleida.