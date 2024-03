Orvepard de Pardinyes afirma que l’associació no va donar un informe fals a la Paeria

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de Pardinyes (Orvepard) va assegurar aquest dimecres que “cap persona de la nostra organització no ha entregat cap document a l’ajuntament de Lleida que contingui cap falsedat”, respecte als indicis de frau en un certificat de les passades festes del barri. Així mateix, la junta directiva de l’associació va explicar en un comunicat que “en els expedients administratius relatius a les festes del barri hi participen persones i entitats que no tenen cap vinculació amb Orvepard, i que si aporten documents als nostres expedients ho fan perquè és la seua responsabilitat, però no pot insinuar-se que la nostra organització hagi falsejat absolutament res en els esmentats expedients, ni té per què assumir cap responsabilitat quant als documents que puguin aportar terceres persones”.