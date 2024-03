L’ajuntament de Lleida inicia les jornades de portes obertes de les escoles bressol municipals

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida inicia aquest mes d’abril les jornades de portes obertes de les Escoles Bressol Municipals. Les properes sessions tindran lloc el 16, 18 i 24 d’abril en horari de 17 a 18.30 h. L'objectiu de les portes obertes és donar a conèixer les escoles i els seus equips docents a les famílies que volen matricular els seus infants de 0 a 3 anys per al curs 2024-25.

Durant les portes obertes els docents acompanyen les famílies per un recorregut on es mostren les aules, el menjador, el pati i tots els espais educatius del centre. Es tracta de tenir un primer contacte amb els equips docents on les famílies poden fer preguntes sobre el servei i sobre el projecte educatiu.

Cal demanar cita prèvia a les portes obertes de les escoles Bressol de Llívia (973 238410), Magraners (973 211806) i Sucs (973 748415). L’escola Bressol de Raimat ofereix enguany visites personalitzades. Cal trucar per concretar dia i hora al 973 72 42 37. Cal destacar que l’Escola Bressol de Raimat és l'única bressol municipal que ofereix un innovador projecte d’immersió anglès-català, té grups molt reduïts i està situada en un entorn privilegiat envoltat de natura.

Més informació al web educacio.paeria.cat, correu electrònic escolesbressol@paeria.cat o el telèfon 973 700618.