El supermercat Supercor de Rovira Roure, en liquidació per traspàs

El supermercat Supercor de Rovira Roure està en liquidació per traspàs. Així ho publiciten cartells a l’exterior i a l’interior de l’establiment, que també anuncien descomptes. Des del mateix establiment van indicar ahir que en principi el dia 24 serà l’últim que estigui en funcionament i que no preveuen instal·lar-se en cap altre local. Algunes fonts van indicar que podria obrir al seu lloc un establiment de Carrefour, extrem que no va ser confirmat per una portaveu de l’empresa a aquest diari.

Aquest supermercat, una de les divisions d’El Corte Inglés, va obrir l’any 2006 com a Opencor al local de l’antic cine Xenon. Va ser pioner a la ciutat a obrir els dies festius i també a oferir un ampli horari, fins a la matinada. Deu anys després, ja eren una desena els supermercats de la capital que s’havien sumat a aquesta opció i ara són molts més.El pròxim tancament de Supercor és un altre dels canvis en el sector dels supermercats en què està immersa la capital del Segrià. La cadena Mercadona tancarà cap a finals d’any el seu establiment ubicat al mercat municipal de Cappont. No obstant, aquesta clausura coincidirà en el temps amb l’obertura del nou establiment que Mercadona obrirà als antics tallers Carrosseries Consa, entre els carrers Alacant i Santa Cecília, al mateix barri. Ha demolit l’interior i conserva les façanes, que estan assegurades amb grans peces metàl·liques. Així mateix, Lidl ha enderrocat el seu establiment d’Alcalde Porqueres, a Balàfia, per construir-ne un altre de més gran al mateix lloc. Aldi en projecta un a la cantonada de l’avinguda Rovira Roure amb Onze de Setembre i el novembre de l’any passat la Paeria va aprovar el pla de millora urbana que permetrà obrir-lo. Finalment, Plusfresc ha tancat un súper a Baró de Maials i l’ha traslladat a l’edifici del mateix carrer que fins ara ocupava un Caprabo.