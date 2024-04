Sometents en un partida de l'Horta de Lleida per l'onada de robatoris i assalts a cases

Els veïns de la partida de Marimunt tornaran a sortir aquest cap de setmana a patrullar després de registrar-se en els últims dies una nova onada de robatoris en torres de l’Horta. Així ho van decidir després d’una reunió que van fer ahir a la nit i en què van participar una trentena de persones. Van assenyalar que la mesura pretén complementar la vigilància que duen a terme els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, ja que “en aquesta zona viu molta gent gran i hi ha una gran sensació d’inseguretat”.

Tal com va avançar SEGRE, un dels últims assalts es va produir la nit de diumenge a dilluns en una casa de la partida de Cunillàs. Va ser el segon robatori en tot just unes hores i els amos es trobaven a l’interior de l’immoble. Les víctimes, un home i la seua mare octogenària, van descobrir al matí que tenien una porta oberta i unes altres dos estaven forçades (el pany i el vidre). Els lladres es van emportar diners, joies i diversos objectes. No és l’únic robatori que s’ha produït aquests últims dies a l’Horta, la majoria dels quals a la zona nord-oest de la capital del Segrià. Un és l’assalt violent en una casa de la partida de Montcada en què un home va resultar ferit pels lladres que van entrar a robar a casa seua. Davant d’aquesta problemàtica, els veïns que ahir van participar en la reunió van mostrar la seua preocupació per “una normativa ineficaç que afavoreix que els lladres continuïn delinquint impunement”. En aquest sentit, van reivindicar que “totes les administracions han de treballar unides per endurir les penes per als lladres reincidents”.

S’ha de recordar que a finals de l’any 2022 els veïns de l’Horta ja van activar sometents a causa de l’augment de robatoris amb força. En aquella ocasió, també van programar diverses patrulles veïnals per poder combatre els assalts.