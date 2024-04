Centenars de pisos només es poden acabar amb nous projectes i fins i tot reformes

Blocs de pisos inacabats des de fa anys i que sumen centenars d'habitatges a Lleida no poden acabar-se segons el projecte original. La normativa sobre construcció ha canviat des de llavors i, per obtenir noves llicències, els promotors han de redactar nous projectes i fins i tot reformar immobles la construcció dels quals està gairebé finalitzada.

Edificis inacabats que sumen centenars de pisos a les comarques de Lleida no poden acabar-se segons el projecte original. La majoria van començar a construir-se en la primera dècada del segle, en plena bombolla immobiliària, i els treballs van quedar interromputs a partir del 2008 amb l’esclat de la crisi. Des d’aleshores, les llicències han expirat més enllà de qualsevol possibilitat de pròrroga, mentre que la normativa estatal sobre construcció ha canviat. Per obtenir nous permisos d’obres i completar aquests immobles, els promotors els han d’adaptar a la nova regulació. Això requereix redactar nous projectes que recullin els requisits actuals i fins i tot reformar edificis gairebé acabats però mai estrenats.

Qüestions com garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i la superfície que han de tenir els espais comuns són alguns dels motius que obliguen a canviar projectes per a reprendre les obres d’edificis inacabats, segons van explicar fonts municipals. A Alcarràs, l’ajuntament ha constatat que set blocs d’habitatges que sumen 150 pisos i tenen les llicències caducades requereixen nous projectes per poder acabar-los. El ple municipal va aprovar el mes de març passat una moció que insta el Govern espanyol a revalidar de forma excepcional les antigues llicències expirades per facilitar que acabin edificis amb les obres ja molt avançades.

Per la seua part, la Paeria de Balaguer té constància d’almenys mitja dotzena d’edificis d’habitatges inacabats que requereixen nous projectes per obtenir llicència i adverteix promotors interessats a acabar-los. A Aitona, l’ajuntament espera que el propietari d’un bloc decideixi si l’acaba, presentant un nou projecte per tramitar el permís d’obres. La normativa espanyola estableix que, després de finalitzar l’última pròrroga d’una llicència d’obres sense haver-les finalitzat, el constructor té l’obligació de demolir-les. En cas contrari, els ajuntaments poden fer-ho de forma subsidiària. És una cosa que, a la pràctica, rares vegades es compleix.

Alcarràs demana canviar la norma per impulsar vivendes

Per a l’ajuntament d’Alcarràs, finalitzar els set blocs d’habitatges inacabats al municipi significaria l’entrada al mercat de 150 pisos en un moment de “demanda creixent i una escassa oferta”. Tanmateix, l’interès de promotors a reprendre les obres interrompudes, finalitzar-les i posar els immobles en venda xoca amb “restriccions o, directament, la impossibilitat de reprendre aquestes construccions amb les llicències caducades” ja que, segons el consistori, no poden ajustar-se als canvis en la normativa tècnica en matèria d’edificació i habitatge.Així consta en una moció que el ple municipal va aprovar el mes de març passat. En aquesta moció, el consistori proposa una nova llei estatal que permeti “de manera excepcional” donar de nou validesa a les llicències que ja estan caducades que es van atorgar “d’acord amb l’antiga normativa sobre edificació i habitatge”, per facilitar que els propietaris d’aquestes edificacions les acabin.

Balaguer adverteix que cal modificar mitja dotzena d’edificis

La Paeria de Balaguer té constància d’almenys mitja dotzena d’edificis d’habitatges inacabats, entre blocs de pisos i cases unifamiliars, que requereixen adaptacions a la nova normativa sobre construcció per poder obtenir una nova llicència d’obres. Fonts municipals van explicar que el consistori adverteix d’aquesta circumstància qualsevol promotor que es mostri interessat a completar els treballs d’aquests immobles i posar-los al mercat. Molts ajuntaments lleidatans que tenen també edificis inacabats desconeixen quin és l’estat actual de les seues llicències d’obres i si requereixen canvis en els seus projectes per expedir-ne altres de noves.

Aitona, a l’espera de nou projecte per reprendre un bloc de pisos

L’ajuntament d’Aitona està a l’espera que el promotor d’un bloc d’habitatges inacabat a l’avinguda 27 de Gener li comuniqui si reprèn o no les obres. Van quedar interrompudes anys enrere en una etapa molt avançada, quan s’havien completat al voltant d’un 70 per cent, segons van estimar fonts municipals. El consistori municipal ha mantingut reunions amb l’empresa en els últims mesos i li ha comunicat que haurà de presentar un nou projecte adaptat a la normativa actual per atorgar una nova llicència municipal d’obres. Un segon edifici d’habitatges inacabat en aquest municipi del Baix Segre, un bloc de divuit pisos, ja s’ha finalitzat.