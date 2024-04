Salven la vida a una dona en un incendi a Lleida

Policies van salvar la vida a una dona ahir a la tarda a l’esmorteir la caiguda quan va saltar des d’un primer pis per escapar d’un foc al seu habitatge al carrer Lamarca, al Barri Antic i al costat de l’Eix Comercial de Lleida. En total, hi va haver quatre persones ferides, de les quals tres van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova. “Hem arribat en quatre minuts perquè érem per la zona. La dona demanava auxili des d’un petit balcó i hem pogut esmorteir l’impacte quan ha saltat. Des de l’avís del 112 hem tardat quatre minuts a arribar-hi. Encara em fa mal el braç”, va explicar un agent dels Mossos a aquest diari. Juntament amb agents de la Guàrdia Urbana van ser els primers a arribar-hi i la seua intervenció va ser clau perquè van ajudar a sortir altres veïns del bloc, que van resultar intoxicats per inhalació de fum. Un d’ells va explicar que “estava mirant la tele i el pis s’ha omplert de fum. M’han confinat i, minuts després, m’han posat un equip de protecció per sortir”.

Moment en què van rescatar un dels veïns.Magdalena Altisent

Hi va haver almenys set desallotjats. El foc es va declarar per causes desconegudes a les 19.21 hores en un bloc del carrer Lamarca, molt estret, i situat entre els porxos de Sant Joan i el Canyeret. Van acudir-hi deu dotacions dels Bombers, que van atacar pel foc des del carrer Canyeret i la plaça de la Sal. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi va enviar set unitats, a banda de les patrulles de la Urbana i dels Mossos d’Esquadra, que van tallar un tram de l’Eix entre les places Sant Joan i de la Sal. Una persona va rebre l’alta in situ,mentre que tres van anar evacuades a l’Arnau de Vilanova amb pronòstic menys greu, segons el SEM.

El tall de l’Eix va generar una gran expectacióMagdalena Altisent

Les tinentes d’alcalde Cristina Morón i Begoña Iglesias es van personar al lloc del succés. Morón, responsable de Seguretat, va afirmar que “la ràpida intervenció ha estat clau perquè han arribat en qüestió de minuts i han salvat la dona que s’ha precipitat”. Cap a les 21.00 hores el foc va ser donat per extingit. Posteriorment, es va inspeccionar tot l’immoble. “No hi ha afectació estructural, però per prevenció hem desallotjat els set veïns, que seran reallotjats en altres habitatges”, va afegir Morón. Aquest és el segon foc d’habitatge en dos dies a Lleida ciutat després del de dimarts passat a l’avinguda Madrid, que va afectar dos pisos.