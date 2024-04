Atribueixen a un frau la fuga de monòxid en un bloc de pisos del carrer Príncep de Viana de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida atribueix a un frau la fuga de monòxid de carboni que es va registrar dissabte a la tarda i ahir durant el matí en dos blocs d’habitatges, els números 42 i 44, del carrer Príncep de Viana de Lleida, que van haver de ser desallotjats dissabte. Ahir al matí tres dotacions dels Bombers van tornar a l’edifici al ser alertats una altra vegada de l’olor de gas i la possibilitat d’una altra fuga.

La Guàrdia Urbana també va activar tècnics de la companyia del gas. Els Bombers van detectar registres elevats al replà de la primera planta del número 42 i van accedir a un dels pisos on es van detectar nivells més elevats de monòxid, motiu pel qual van ser desallotjades les quatre persones inquilines d’aquest habitatge. Els efectius van observar que la instal·lació del gas estava manipulada i s’havia fet un pont al lloc on hi havia d’haver un comptador de gas, amb la qual cosa s’estava fent un ús fraudulent de la instal·lació, segons van explicar fonts de la Urbana. Els Bombers van fer mesuraments amb la caldera en funcionament i aquesta emetia quantitats molt elevades de monòxid de carboni, al fer una mala combustió, amb perill per a la vida de les persones, van afegir. La investigació que van dur a terme els Bombers i agents de la Guàrdia Urbana va determinar que la manipulació de la caldera va ser la causa de l’olor de gas que va motivar els dispositius de la tarda de dissabte fins a la matinada i d’ahir durant tot el matí fins al migdia. Tècnics de la companyia van desmuntar i van precintar la instal·lació per evitar que continués l’ús fraudulent.

Per la seua part, la Guàrdia Urbana de Lleida va identificar la persona que té llogada i viu al pis, així com el propietari de l’immoble. La Urbana instrueix diligències a l’inquilí com a presumpte autor d’un delicte d’estralls contra la seguretat col·lectiva i negligència. Fonts de la policia local van apuntar que les diligències van ser enviades al jutjat juntament amb l’informe pericial dels tècnics de la companyia de gas, on s’explicava la manipulació de la caldera i la instal·lació. Desenes de persones van haver de ser evacuades dissabte a la tarda de les seues cases en aquests dos immobles amb 80 pisos per la fuga de monòxid de carboni. Fa uns dies, alguns veïns dels dos edificis ja havien alertat que hi podria haver una fuga ja que feien olor de gas les zones comunes.