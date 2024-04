Una professora de Secundària de Lleida: “Vaig enxampar un alumne de 3r d’ESO copiant i em va tirar una taula”

Una professora de Secundària de Lleida, que prefereix mantenir l’anonimat, explica que fa uns anys va ser objecte d’una agressió per part d’un alumne. Relata que va passar en un institut, en una classe de tercer d’ESO. Durant un examen, va advertir que si caçava algú copiant li posaria un zero. “Vaig veure com un estudiant repetidor intentava copiar i li vaig dir, en veu baixa per no molestar la resta, que m’entregués l’examen. Em va dir que no, li ho vaig repetir i es va posar nerviós. Li vaig dir que si no me’l donava li posaria un 0 en aquesta assignatura i es va posar com un boig, cridant. Jo me’n vaig anar a la meua taula i ell va aixecar la seua i me la va tirar. Em va caure al costat i no em va tocar per pèls”, detalla. La direcció va expulsar l’estudiant i diu que “patia per quan me’l tornés a trobar”, però era final de curs i no van tornar a coincidir. Llavors era substituta i no va tornar al centre. “Quan va passar no sabia com reaccionar. Em vaig arribar a plantejar si deixava l’ensenyament”, admet.