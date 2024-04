Lleida comença la diada de Sant Jordi amb bon ambient malgrat ser dia laborable

detail.info.publicated acn

Un total de 187 parades de roses i llibres omplen els carrers de Lleida amb motiu de la diada de Sant Jordi. El gruix de l'activitat es concentra a l'avinguda Francesc Macià i a la Rambla Ferran, on l'ambient és animat tot i ser dia laborable. La temperatura variant fa que es pugui veure gent amb màniga curta, jaqueta o inclús abric. Amb tot, llibreters i floristes esperen que l'afluència de persones i el ritme de vendes s'intensifiqui a la tarda. A banda dels llibres i les roses, la Rambla presumeix enguany d'un nou atractiu com el Museu Morera, que té les portes obertes als visitants. La jornada també es viu en altres punts, com l'Eix Comercial i la plaça Ricard Vinyes, amb parades de diverses entitats socials i culturals de la ciutat.

La diada de Sant Jordi a Lleida presenta enguany un nombre de parades de roses i llibres més elevat de l'habitual (187). Entre els paradistes ubicats a la Rambla Ferran, les sensacions són bones i confien que serà un "bon Sant Jordi". Aquest punt de la ciutat ha atret centenars de persones des de primera hora del matí i els venedors apunten que, amb tota seguretat, a l'afluència de persones serà més forta a la tarda, sobretot entre les 6 i les 8, quan la gent ja hagi sortit de la feina.

Un dels llibreters ubicats a la Rambla Ferran i gerent de la llibreria Caselles, Jordi Caselles, ha destacat la "diversitat de títols" que hi ha enguany, especialment d'autors de la demarcació, tot i que sí que ha destacat entre els més venuts 'Història d'un piano' de Ramon Gener o 'Tor: Foc Encès' de Carles Porta. Pel que fa a les roses, la tradicional rosa vermella és un cop més la preferida entre els lleidatans.

Mig centenar d'autors a l'esmorzar literari

El tradicional esmorzar literari de Pagès Editors i Editorial Milenio ha aplegat aquest matí mig centenars d'autors a la seu de l'editorial. La lectura de la glossa ha anat a càrrec enguany de la investigadora especialitzada en comunicació social i audiovisual, professora universitària i escriptora lleidatana, Mariona Visa.