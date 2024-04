La Guàrdia Urbana enxampa tres homes acusats de robar en cases de l’Horta de Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir aquest dimecres a la nit tres homes, de 59, 56 i 45 acusats de robatoris en cases de l’Horta de Lleida que van ser enxampats quan es desplaçaven en una furgoneta on hi van trobar nombroses eines per cometre els assalts, segons ha pogut saber SEGRE. Almenys haurien entrat en un domicili on van ser descoberts pel seu propietari. Anaven encaputxats i van fugir al ser descoberts.

Els tres individus van ser arrestats a la partida Marimunt després de que la Guàrdia Urbana i els Mossos fossin alertats d’un intent de robatori a la zona. Quan els van aturar, els ocupants del vehicle es van mostrar nerviosos. Es va registrar la furgoneta i els agents van localitzar una cisalla, un martell, tenalles, guants, llanternes i altre material que sospiten que seria l’utilitzat per cometre els robatoris. Poc després, van entrevistar-se amb el propietari de la casa d’on haurien fugit minuts abans. La investigació segueix oberta ja que no es descarta que siguin autors d’altres casos que s’han registrat a la zona.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat les últimes setmanes la vigilància a l’Horta de Lleida davant del repunt d’assalts i robatoris.