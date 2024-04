L'ANC de Lleida denuncia pressions i una agressió de la direcció nacional per haver convidat Aliança Catalana i Front Nacional en un debat

El debat electoral de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Lleida ha desembocat en una ruptura en el si de l’entitat independentista a l’haver convidat Aliança Catalana i Front Nacional. Aquestes van ser les úniques formacions que van acudir a l’acte celebrat ahir a la tarda, després que ERC, Junts, la CUP i Alhora rebutgessin participar-hi.

El president de l’ANC lleidatana, Jordi Alsina, va prendre la paraula en primer lloc i va denunciar pressions de la direcció nacional per impedir aquest esdeveniment. Alsina va explicar que, en els últims dies, l’ANC de Lleida ha tingut tallat l’accés al mail i la base de dades de l’entitat, i que la cúpula va pressionar el moderador perquè renunciés i l’amo de la sala perquè no la llogués. Va afegir que, dimecres passat, “un membre de la nostra junta territorial va ser físicament agredit per un membre de la comissió permanent” a Barcelona. No va revelar la identitat de l’agredit, però sí la del suposat agressor: Manel Manzanas.

També va dir que la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, “va agredir verbalment” el membre lleidatà de l’entitat. “El comportament de la direcció nacional és inadmissible”, va dir Alsina, que va apuntar que “callar davant d’aquesta violència ens faria còmplices”. Per això, va reclamar la dimissió de Feliu i de Manzanas.

Després de l’acte, va avançar que portarà aquestes “pràctiques autoritàries” davant del comitè deontològic de l’ANC. El debat es va celebrar al lloc previst i amb un altre moderador, Jordi Galves. Hi va participar el número u d’Aliança Catalana a Lleida, Ramon Abat, i el de Front Nacional, Eloi Castellví.

ERC i la CUP ja van anunciar el dia abans que no compartirien un acte amb aquestes dos formacions al considerar-les “extrema dreta”, mentre que Junts va valorar que aquests dos partits extraparlamentaris “no comparteixen els valors mínims de qualsevol democràcia”. Alhora, per la seua part, va declinar assistir al no participar ERC i Junts per recriminar-los al seu “mal govern”.