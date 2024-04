La Paeria demanarà personar-se en la causa pels últims robatoris en cases de l'Horta de Lleida

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida demanarà personar-se com a part en la causa oberta contra els tres presumptes autors de diversos robatoris en cases de l'Horta de Lleida. Els homes van ser detinguts dimecres, i divendres el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs. Se'ls imputa un delicte de robatori amb força en temptativa en una casa habitada. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, veu "d'inadmissible" que se'ls imputi un sol delicte, ja que, segons diu, tenen "indicis que han participat en altres fets delictius", i ha assenyalat que la seva posada en llibertat ha generat un estat d'alarma a Lleida que no és admissible". Per això, ha afegit que si acaben sent presents en la causa demanaran que es revisi la decisió del jutge.

Els tres presumptes lladres van ser detinguts dimecres després que veïns advertissin a la policia d'un assalt per part d'uns encaputxats en un domicili de l'Horta. La Guàrdia Urbana, amb l'ajut dels Mossos, va enxampar-los en una furgoneta on van trobar eines per cometre els robatoris. Se'ls imputa un delicte de robatori amb força en temptativa en una casa habitada. La policia, però, els relaciona amb altres fets delictius en aquesta zona agrícola de la ciutat. Ara estan citats per comparèixer a un judici ràpid al jutjat penal 3. El Ministeri Públic demana 1 any i 11 mesos de presó.