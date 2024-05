Enginyers industrials celebren “plena ocupació”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida va celebrar ahir la “plena ocupació” del sector en la 29a Diada de la Professió, que es va celebrar al Parc Agrobiotech i va reunir més de 200 col·legiats. En l’acte es va homenatjar els que porten 50 i 25 anys col·legiats, els nouvinguts i els socis d’honor. El degà del col·legi, Ramon Grau, va afirmar que “les enginyeries ara estan molt ben posicionades i socialment es reconeixen com un pilar importantíssim de les societats”. Va assenyalar que el 2030 faran falta 200.000 enginyers més en tot l’Estat i va celebrar que han aconseguit ser el col·legi de tot l’Estat que més ha crescut en percentatge de nombre de membres durant l’últim any, després de sumar un 3% i assolir els 662.

El degà va fixar com un dels reptes atreure més professionals joves, que “els costa una mica més entrar al món de l’associacionisme”, va valorar. Va assegurar que formar part de l’entitat els farà guanyar “poder de decisió i d’incidència a la societat”, així com coneixement de totes les normatives i assessorament.Així mateix, Grau va constatar el que sembla el final d’un boom d’instal·lació de plaques solars que es va viure a Lleida a partir de la pandèmia, explicat principalment per les convocatòries d’ajuts Next Generation que es van donar per incentivar aquestes instal·lacions de renovables.