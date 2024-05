Denuncien manca de resposta ferma cap als interns violents de la presó de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha demanat aquest dimecres el cessament de la gerent i la subdirectora de tractament del Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, després de l'últim incident que va tenir lloc dissabte en aquesta presó on va ser agredit un funcionari i hi va haver diversos lesionats. El sindicat denuncia en un comunicat que "la manca de resposta ferma cap als interns violents en reforça la percepció d'impunitat i incrementa les agressions". En aquest sentit, des del CSIF expliquen que l'intern que va colpejar un treballador era al Departament Especial de Règim Tancat per agredir un altre intern i intentar agredir els funcionaris. "Per tal de prevenir una escalada de la situació, es va prendre la decisió de contenir-lo. Tot i això, la subdirectora de tractament va emetre l'ordre de no immobilitzar-lo i fins i tot se li va oferir una recompensa: una vídeotrucada com a incentiu per la seva 'bona conducta'", afegeix el sindicat.

El CSIF assegura que es va ordenar treure'l una altra vegada a la tarda i en tornar-lo a portar a la cel·la, aquest va

atacar un dels funcionaris "i el va ferir greument amb un fort cop de puny a la cara”.

El CSIF denuncia que la política de personal del centre de Ponent, des de l'arribada de la gerent, “ha entrat en caiguda lliure”. “Una persona responsable en aquest àmbit hauria d'intentar resoldre problemes i evitar crear-los i que és una gerent poc preparada tècnicament i de nul·la influència a la Direcció General a l'hora d'aconseguir recursos", recull el comunicat.

Val a recordar que el passat 23 de març dos funcionaris del Centre Penitenciari Ponent van resultar ferits quan intentaven reduir un intern que en va agafar un altre del coll. I uns dies abans, quatre treballadors més van resultar ferits a l’intervenir en una baralla multitudinària entre interns.