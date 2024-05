Sometent veïnal arran d'un nou robatori de nit en una casa a l'Horta

Veïns de l’Horta de Lleida van sortir ahir a la nit de patrulla veïnal després de produir-se un nou robatori en un habitatge a la partida Quatre Pilans. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació arran que es produís un robatori amb força en un habitatge divendres a la nit, pocs minuts després que els propietaris se n’anessin. David Poca, de l’Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans, va assegurar que el robatori va tenir lloc cap a les deu de la nit i que els va alertar al saltar l’alarma. “Diversos veïns vam anar cap a la casa i els lladres van sortir corrent”, va assenyalar. Fins a lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, Poca va dir que se’n van anar poc després i els veïns van decidir sortir a vigilar pels camins fins a les tres de la matinada. “Vam estar tot el dia de divendres demanant que hi hagués més patrulles policials perquè és un patró que, quan es produeix un robatori, en els dies següents n’hi ha més, però no hi havia vigilància. Ens sentim totalment desprotegits i desemparats. No ens agrada haver de sortir en sometent, perquè no és feina dels veïns fer-ho, però no ens en queda altra”, va lamentar. Així mateix, va afegir que s’estan plantejant contractar seguretat privada. Per aquesta raó, ahir a la nit un altre grup de veïns va tornar a sortir per fer vigilància per les partides. Segons van explicar, van fer controls a les entrades i tenien previst quedar-se fins a la una de la matinada.

Aquesta setmana s’han registrat diversos robatoris a Grealó i Quatre Pilans, segons van denunciar. En aquest sentit, dimecres a la nit, segons van assegurar, lladres van entrar en una casa de Quatre Pilans mentre els propietaris, un matrimoni d’edat avançada, eren dins. Els amos van assenyalar que els havien adormit, també al seu gos, perquè no es van assabentar de la intrusió fins l’endemà al matí (vegeu SEGRE d’ahir). Al despertar-se, s’ho van trobar tot regirat i amb llaunes obertes d’escopinyes i refrescos que havien agafat els assaltants. Els veïns també relacionen l’incendi de divendres a la matinada en una casa de Quatre Pilans amb els robatoris. “L’únic que volem és estar tranquils a casa”, va exigir Poca, que va assegurar que hi ha veïns que es plantegen –alguns ja ho haurien decidit– vendre les seues torres.

Onada d’assalts en altres partides i reforç de patrulles

Des de començament d’any s’han registrat altres onades de robatoris en cases de l’Horta de Lleida mentre que la Guàrdia Urbana va reforçar la vigilància a la zona amb més patrulles, juntament amb els Mossos. Un reforç que va arribar arran que els veïns de la partida de Marimunt anunciessin l’abril passat patrulles de sometents al registrar-se diversos assalts en habitatges. Els veïns assenyalen que no els agrada haver pres aquesta decisió però veuen necessari reforçar la vigilància al denunciar falta de patrulles policials. Des de la Paeria ja van desaconsellar fer aquestes patrulles pel risc que pot comportar per als mateixos veïns. Fonts municipals van indicar que ahir a la nit es reforçaria la vigilància a les partides i la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, es va posar en contacte amb els veïns. Així mateix, va demanar als Mossos que hi enviessin alguna dotació.