Salut insta 2.380 famílies a vacunar contra el xarampió nens d'entre tres i deu anys

La cobertura de la vacuna triple vírica (contra el xarampió, les galteres i la rubèola) dels nens de 3 a 10 anys a les comarques de Lleida és alta, però no arriba al 95% del col·lectiu, el percentatge òptim recomanat, segons el departament de Salut. Segons xifres de Salut corresponents al mes d’abril, al pla un 96,46% dels nens de 2 anys han rebut una dosi de la vacuna triple vírica i un 91,80% dels de 5 té les dos.

A les comarques de muntanya, els percentatges són del 92,4%. Per aquest motiu, ha enviat 2.380 missatges de text (SMS) a famílies dels nens d’entre 3 i 10 anys dels quals no consta en la història clínica que hagin completat la pauta de vacunació perquè sol·licitin cita al seu centre de salut per rebre la immunització. En concret, ha enviat 1.959 SMS a la regió sanitària de Lleida i 430 a la de l’Alt Pirineu i Aran. També situa els nascuts entre el 1966 i el 1980 (els que tenen entre 44 a 58 anys) a vacunar-se quan vagin al metge per qualsevol motiu, si no han passat el xarampió.Salut argumenta que els casos a la UE augmenten des del juny del 2023 i es preveu que aquesta tendència continuï en els propers mesos per l’exposició a aquest virus de persones que a l’estiu viatgin a països europeus amb “vacunació subòptima” (per sota del 95%). L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària va alertar d’un creixement dels casos “important” a la tardor per aquesta raó i va apuntar que a Anglaterra des de l’octubre s’han notificat 1.570 casos de xarampió. La coordinadora del grup de vacunes d’aquesta associació, Pepi Estany, va explicar que les persones vacunades no desenvolupen condicions associades al xarampió com otitis, que tenen entre el 7% i el 9% dels afectats, diarrea (8%) o pneumònia (entre un 1% i un 6%).El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que pot causar problemes de salut i morts. Els símptomes inicials són secreció nasal, tos i febre lleu, però entre el tercer i el setè dies pot arribar a 41 graus. L’erupció roja típica comença a la cara, s’estén pel cos i dura entre quatre i set dies. També poden aparèixer taques blanques a les genives i l’interior de les galtes.

Les infermeres veuen inadmissible reduir a l’estiu les substitucions

El sindicat Infermeres de Catalunya veu “inadmissible” que l’ICS demani a alguns CAP que redueixin les substitucions a l’estiu i alerta que això allargarà les llistes d’espera i sobrecarregarà de feina els professionals. D’altra banda, el ministeri de Sanitat aclarirà, a petició de les comunitats, què podran fer els metges interns residents (MIR) aquest estiu d’acord amb la normativa vigent. “La legalitat és molt clara: els residents d’últim any poden exercir més competències, però sempre sota la supervisió, que no tutorització, d’un adjunt que els supervisi”, va manifestar la ministra Mónica García després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Es va referir d’aquesta manera a les propostes d’algunes autonomies perquè els MIR que acaben la residència al setembre, i no al maig com és habitual, treballin aquest estiu sense supervisió o que se’ls escurci tres mesos la formació.