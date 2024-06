Salut posa fi a la gestió privada del Nadal Meroles

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Salut ha iniciat el procés perquè l’hospital sociosanitari Nadal Meroles de Lleida passi a ser gestionat aquest any per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que dirigeix l’hospital Santa Maria i el de Tremp, així com de les dos residències públiques de Balàfia.

Salut ha comunicat per escrit a la societat que actualment gestiona el centre, SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria (filial de DomusVi), que l’1 d’octubre d’aquest any finalitza la concessió que manté amb el Servei Català de la Salut, propietari de l’immoble. El Nadal Meroles, un centre d’atenció per a pacients de llarga estada i terminals situat al número 41 del carrer Acadèmia, ha estat en mans d’aquesta empresa des que va iniciar la seua activitat el desembre del 2001.

El traspàs a GSS comportarà la pertinent subrogació de tots els professionals que hi treballen, segons afirma Salut. “Aquest canvi a favor d’una entitat pública respon a la voluntat de l’administració de realitzar les seues funcions d’interès públic amb recursos propis, a la capacitat per organitzar la seua pròpia gestió i a millorar la sostenibilitat i l’eficiència del centre”, afirma el departament.

La transferència d’aquest dispositiu a un gestor públic dona resposta a una històrica demanda dels seus professionals, ja que la gestió del centre ha estat objecte de crítiques per la seua part i també per familiars de pacients, que han denunciat la falta de personal.L’hospital ofereix atenció a persones amb necessitats de recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o en situació pal·liativa. Atén una mitjana de 550 pacients anuals, que procedeixen tant dels hospitals d’aguts com del seu domicili o residència. El centre disposa de 126 places d’internament i 25 d’hospital de dia.

Balcells insisteix que no hi haurà “col·lapse” sanitari aquest estiu

El conseller de Salut, Manel Balcells, va insistir ahir que aquest estiu no hi haurà “col·lapse als CAP” ni problemes assistencials d’urgències i emergències i va recordar que el pressupost prorrogat d’aquest any sumat al crèdit que s’ha demanat “és superior” al de l’any passat. “No hi ha cap reducció de pressupost ni retallades”, va afirmar.

L’hospital Arnau de Vilanova podria tancar fins a 90 llits aquest estiu a causa de la limitació pressupostària que també va portar el departament a demanar a alguns CAP que redueixin les substitucions per vacances d’estiu.