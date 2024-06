Com s'aplicarà l'amnistia? A qui afectarà a Lleida?

La llei d'Amnistia està en vigor des que ahir es va publicar al BOE. Com s'aplicarà?

Teòricament de forma immediata en un termini màxim de dos mesos. Això és el que diu la llei, però és pràcticament segur que la majoria de jutges i tribunals presentaran recursos al Constitucional o qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si això passa, cada causa concreta quedarà paralitzada fins que aquests tribunals es pronunciïn.

A quants lleidatans afectarà?

A una seixantena. Es tracta de 5 polítics –els exalcaldes Bernat Solé i Miquel Serra, l'exmembre de la mesa del Parlament Ramona Barrufet, l'actual consellera d'Exteriors en funcions, Meritxell Serret, i l'exdiputat Pau Juvillà– i desenes de manifestants, gairebé tots acusats per protestes, la majoria després de la sentència del procés.

De què estan acusats els polítics?

De desobediència. L'aplicació de l'amnistia en els seus casos no hauria de presentar cap dubte.

De què estan acusats els manifestants?

De desordres públics agreujats. Tampoc hi hauria d'haver dubtes sobre la pertinència de l'amnistia.

Qui són els lleidatans acusats de desordres públics?

La majoria, quaranta-dos, van ser imputats per la seua implicació en els disturbis que va provocar la publicació de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes l’octubre del 2019. També se’n beneficiaran cinc CDR de la Seu d’Urgell acusats de tallar la carretera N-260 el juny del 2019 i uns altres quatre de Balaguer imputats per un sabotatge. La llei hauria beneficiat també onze activistes que van ser jutjats per les protestes que es van registrar davant de la subdelegació del Govern a Lleida quan va ser arrestat Puigdemont a Alemanya el març del 2018, però van ser absolts per l’Audiència de Lleida en una sentència que ha estat ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De la mateixa manera, divuit lleidatans que van ser imputats pel tall a la Jonquera en un acte organitzat per Tsunami Democràtic la tardor del 2019 van ser exculpats per una jutge de Figueres. La llei d’amnistia beneficiarà també un policia acusat d’agredir el manifestant Enric Sirvent a la Mariola durant el referèndum de l’1 d’octubre. Diversos agents més han estat exculpats per jutges de Lleida.

Per què Llarena manté l'ordre de detenció de Puigdemont?

Perquè entén que la malversació agreujada pot atemptar contra les finances comunitàries.

Per què considera que la malversació és agreujada si no hi va haver ànim de lucre?

Perquè el Suprem va dir que sí que n'hi va haver quan el Congrés va reformar el delicte de malversació.

Però les mesures cautelars, com l'ordre de detenció de Puigdemont, no diu la llei que s'han de retirar de forma immediata quan entri en vigor la norma?

Sí. Però Llarena de moment no l'ha retirat al·legant que dona 5 dies a les parts perquè diguin si s'ha d'aplicar la llei amb els seus clients.

Quant tardaran a resoldre els recursos i les qüestions prejudicials el Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?

Probablement un any com a mínim. Si aquestes instàncies validen la llei, els jutges i els tribunals les hauran d'aplicar a no ser que es produeixi una rebel·lió judicial en principi inimaginable.