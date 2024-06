Un institut de Lleida tindrà un grup menys de primer d’ESO el curs vinent i una escola en perd un d'I3

L’institut Torre Vicens de Lleida tindrà un grup menys de primer d’ESO el curs que ve 2024-2025 i el col·legi Riu Segre, un menys d’I3, segons es va informar ahir en el consell escolar municipal. La directora del Torre Vicens, Chus Castro, va indicar que amb aquesta retallada tindran tres grups de primer d’ESO i va argumentar que aquests són els que realment els corresponen després de dos anys amb una classe més a primer, el que en l’àmbit educatiu es denomina un “bony”.

Com va publicar aquest diari, almenys una desena de centres educatius de la ciutat de Lleida van registrar overbooking de preinscrits a I3 o a primer d’ESO de cara al curs que ve i una altra mitja dotzena van omplir just les places que oferien. El consell escolar va proposar també com a dies festius de lliure disposició per al curs vinent el 5 de desembre d’aquest any, i el 17 de febrer, el 14 de març i el 2 de maig del 2025.