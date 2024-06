Aparten el menor que va atacar sexualment una educadora en un centre de justícia juvenil de Lleida

El centre de justícia juvenil El Segre de Lleida i la direcció general del departament han obert un expedient disciplinari i han apartat de la seua unitat el jove acusat d’agredir sexualment una educadora social, com va avançar SEGRE ahir després de la denúncia del sindicat IAC-CATAC.

El departament de Justícia també va informar que s’ha intensificat la seua intervenció psicològica i reforçat el programa formatiu d’educació per a la sexualitat i la igualtat. Els fets van tenir lloc la nit del passat 24 a 25 de maig quan una educadora del centre va patir suposadament tocaments per part d’un jove intern, que precisament havia estat condemnat per un delicte sexual.

Un vigilant de seguretat se’n va adonar i va aconseguir que la deixés. Des de la conselleria també van explicar que la direcció del centre va denunciar els fets d’immediat i el cas ja ha estat judicialitzat.

Així mateix, van afirmar que “des del primer moment, tant el centre com la direcció general es van posar a disposició de la treballadora. Li han ofert suport i suport amb una sèrie de mesures de riscos laborals: d’acompanyament psicològic, jurídic i canvi d’ubicació, entre d’altres”.

Per la seua part, el sindicat va denunciar un augment d’agressions en els centres juvenils i “falta de personal, precàries condicions laborals i falta de manteniment”.