La Paeria de Lleida ampliarà a més de 50 anys la cessió de la finca per a un temple d'un col·lectiu musulmà

L’ajuntament de Lleida accepta ampliar la durada de la concessió d’un terreny municipal del polígon del Camí dels Frares per construir un temple, que era de 50 anys tal com demanava la comunitat musulmana Ibn Hazm. Així ho va avançar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assenyalar que l’al·legació presentada per aquest col·lectiu “ha estat acceptada parcialment”. Concretament, Ibn Hazm sol·licitava que la concessió a 50 anys prevista inicialment passi a ser de 75, així com eliminar el pagament del cànon anual per utilitzar l’espai, que el consistori estimava en 61.156,35 €.

“Estem acabant de resoldre les al·legacions i només hi havia una discussió amb la quantia del cànon”, va dir Larrosa. Va afegir que des de l’àrea econòmica “estan acabant de valorar” la petició d’Ibn Hazm, que volia que fos grauita. Cal recordar que l’ajuntament va anunciar a la tardor que trauria a concurs la concessió d’aquesta finca dels Frares al cap de poques setmanes que Ibn Hazm abandonés el Palau de Vidre per a les obres de reforma. Aquest pavelló havia estat la seua mesquita des del 2012.

Tanmateix, quan la Paeria va anunciar la licitació, els membres de la comunitat van votar no presentar oferta i han comprat un local de Cappont per a un oratori (vegeu el desglossament). No obstant, un portaveu d’Ibn Hazm va dir que, si accepten les al·legacions, no descarten presentar oferta. Una església evangèlica també ha mostrat interès a licitar. Larrosa va afegir que preveuen portar al ple d’aquest mes o al del juliol “com a molt tard” la licitació del terreny per a un temple.