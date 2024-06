Detingut per almenys cinc robatoris a clients de botigues de l'Eix Comercial de Lleida

Gent passejant i comprant per l’Eix Comercial de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'almenys cinc furts a l'Eix Comercial de Lleida. La investigació de la policia va començar a mitjans de l'any passat després de diverses denúncies per furts al descuit en botigues de la ciutat. Segons els Mossos, en tots els robatoris el presumpte autor utilitzava el mateix modus operandi: aprofitava que les víctimes estaven comprant i descuidaven els seus objectes personals de valor –pràcticament en tots els casos telèfons mòbils de gamma alta– per furtar-los i fugir ràpidament.

La llarga investigació iniciada pels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida va permetre identificar al presumpte autor dels furts, que va ser localitzat i detingut cap a les 12.30 hores del passat dimecres per una patrulla de Mossos d’Esquadra que estava fent tasques d’investigació en una botiga on va haver-hi alguns dels robatoris. Al detingut se l’acusa la presumpta autoria de cinc furts comesos entre els mesos de març i juny de l'any passat, en botigues dels carrers Magdalena, carrer Major i Pi i Margall. La investigació continua oberta i la policia no descarta que el detingut estigui implicat en altres fets similars. El detingut, amb antecedents, va passar aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.