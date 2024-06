L'Arnau de Vilanova de Lleida destaca que tindrà més llits en servei que altres estius

La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Lleida, Alt Pirineu i Aran va afirmar ahir que aquest estiu tancarà un màxim de 104 dels 395 llits de l’hospital Arnau de Vilanova, entre el juliol i el setembre. Els 157 totals anunciats per Salut dimecres que quedaran fora de servei inclouen el Santa Maria, gestionat per l’empresa pública GSS, i també la clínica Mi NovAliança.

L’ICS va argumentar que la dimensió del tancament de llits es calcula partint de criteris exclusivament tècnics i també va remarcar que garanteix poder donar resposta a la demanda prevista d’ingressos urgents.

Va descartar que tingui relació amb “condicionants de tipus econòmic ni amb restriccions pressupostàries” i va assegurar que l’Arnau disposarà de 291 llits d’hospitalització a l’estiu, xifra superior als 265 que han estat ocupats de mitjana als estius dels últims cinc anys.

Així mateix, per poder garantir que la qualitat de l’atenció de les persones ingressades sigui la mateixa que en qualsevol altra època de l’any, va destacar que s’ha activat la cobertura de substitucions de vacances “en la dimensió estimada com a necessària per mantenir tant la qualitat com la intensitat de les cures”.

A més, va informar que l’activitat quirúrgica de l’Arnau i el Santa Maria en els primers sis mesos de l’any ha estat un 15,5% superior al mateix període de l’any passat i afegeix que cap previsió no indica que al finalitzar aquest 2024 les operacions efectuades no siguin igual o superiors a les del conjunt de l’any passat.Per la seua part, el sindicat Satse ha reclamat per carta al president del Parlament, Josep Rull, recursos addicionals per poder garantir un correcte servei sanitari públic durant els mesos d’estiu.