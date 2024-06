Comencen a la fi les obres per ampliar l'institut Josep Lladonosa

Les obres d’ampliació de l’institut Josep Lladonosa per fi han començat. Educació tenia previst iniciar-les el setembre de l’any passat, encara que el projecte inicial data del 2008 i va quedar paralitzat per la crisi econòmica. Al final, els primers treballs van començar a finals de la setmana passada. El director del centre, Santi Pubill, va explicar que de moment estan aprovades dos de les cinc fases de les quals consta el projecte, que comportaran la construcció de sis de les dotze noves aules projectades.

La primera fase, que té un termini d’execució de sis mesos, comprèn la fonamentació del nou edifici que ocuparà una part de l’actual aparcament al qual s’accedeix des del carrer Jeroni Pujades, així com l’habilitació de tres aules a sobre d’un porxo. La segona se centrarà a adequar unes altres dos o tres aules. Pubill confia que en puguin utilitzar algunes al llarg del pròxim curs. Per a les tres fases restants Educació encara no ha concretat el calendari.

Aquesta ampliació permetrà tornar a una part dels alumnes de Batxillerat del Josep Lladonosa que actualment fan classes a la seu de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) per falta de espai a l’institut. En concret, ara estan exiliats sis grups de manera permanent i amb les noves aules podrien en tornar tres, uns vuitanta estudiants, que només haurien d’anar a l’EOI alguns dies.

El Josep Lladonosa escolaritza uns 600 estudiants en total, dels quals 450 cursen Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 150, Batxillerat (tant l’ordinari com l’internacional).

Consultes de famílies sobre el suport a l’educació inclusiva

La Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa, que es va estrenar el mes de gener passat, ja ha atès 450 casos a Catalunya. Les preguntes són sobre mesures a l’aula (23%), plans de suport individualitzat (7,4%), canvis de centre (5,2%), assessorament psicopedagògic (6,8%) o alumnat amb TDAH (2,7%). La majoria de consultes procedeixen de Barcelona (36%) i del Maresme-Vallès Oriental (22,9%). De Lleida només són l’1,20% del total i de l’Alt Pirineu i Aran, el 0,10%.