En marxa un nou radar de velocitat de Trànsit indetectable per als conductors

Una infracció captada per l'helicòpter del Servei Català de Trànsit.SCT

El Servei Català de Trànsit (SCT) ja ha engegat un nou radar indetectable per als conductors. Es tracta d’un helicòpter que sobrevola la carretera i que és capaç de detectar excessos de velocitat. Així ho va explicar ahir el director de l’SCT, Ramon Lamiel, en una entrevista a El món a RAC1: “Tenim una sinistralitat molt dispersa i l’helicòpter és un radar mòbil que ens pot ajudar a reduir-la. És nou i no s’ha utilitzat abans enlloc. Ara ja ha passat totes les validacions i ha començat a multar.” Aquest cap de setmana –coincidint amb la festivitat de Sant Joan– també funcionarà i sobrevolarà algunes de les carreteres que acumularan més vehicles, com l’AP-7.

La seua presència s’anunciarà als plafons informatius perquè tots els usuaris puguin saber que hi ha un helicòpter sobrevolant la carretera, però ja han posat les primeres multes: “En vols d’hora i mitja, es posen entre deu i dotze multes”, va explicar Lamiel. Així mateix, els Mossos d’Esquadra incrementaran aquest cap de setmana els controls d’alcoholèmia. Es preveu una elevada mobilitat per la festivitat i el Gran Premi de Fórmula 1.