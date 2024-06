L’Audiència pregunta si cal amnistiar un policia de l’1-O a Lleida

L’Audiència de Lleida ja treballa en l’aplicació de l’amnistia en casos a la demarcació, segons ha pogut saber SEGRE. Un d’ells és el cas, pendent de judici, en el qual hi ha un agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent durant el referèndum de l’1-O en el Centre Cívic de la Mariola.

L’Audiència dimarts va donar trasllat a les parts sobre l’aplicació de l’amnistia, que ara s’han de pronunciar sobre ella. Tant l’acusació popular, exercida per Òmnium Cultural, com la particular, per l’advocada Anna Llauradó, en representació de la família de Sirvent, demanen una condemna de tres anys de presó. Els lletrats estan estudiant el cas i presumiblement s’oposaran a l’amnistia.

La norma beneficiarà, com ja va explicar SEGRE, una seixantena de lleidatans. Es tracta de cinc polítics –els exalcaldes Bernat Solé i Miquel Serra, l’exmembre de la Taula del Parlament Ramona Barrufet, l’actual consellera d’Exteriors en funcions, Meritxell Serret, i l’exdiputat Pau Juvillà- i desenes de manifestants.