Lleida compte amb 44 refugis climàtics per combatre les onades de calor

L’ajuntament ha habilitat per un total de quaranta-quatre refugis climàtics per poder combatre les onades de calor intensa d’aquest estiu, entre els quals hi ha una trentena de centres cívics, equipaments culturals i llars de jubilats, així com cinc rambles, carrers, parcs i zones verdes. Així ho recull el pla operatiu per poder prevenir els efectes de la calor sobre la salut a Lleida, compost per les regidories de Seguretat, Agenda Urbana, Participació, Gent Gran i Salut a més de tècnics de Protecció Civil i urbanisme, pensades perquè les persones vulnerables puguin passar els episodis de calor de la millor forma possible.

En aquest sentit, el consistori també ha habilitat un banc de material, en el qual es facilitaran ventiladors i altres aparells de refrigeració per a les persones que el consistori consideri vulnerables per a situacions puntuals. Paral·lelament, la Paeria també va recordar que per a aquest estiu ha ampliat fins a les 20.30 hores l’horari d’obertura de les sis piscines municipals, que són les de Cappont, Balàfia, la Bordeta, Pardinyes, el Secà de Sant Pere i Magraners.