Troben una plantació de marihuana al soterrani d'un conegut restaurant al barri de Pardinyes de Lleida

Agents dels Mossos d’Esquadra van desmantellar ahir una plantació de marihuana indoor que estava instal·lada al magatzem d’un restaurant entre Pardinyes i el Secà de Sant Pere. A primera hora del matí, diversos agents es van desplegar per l’avinguda Rosa Parks per fer una entrada i escorcoll a l’Asador Gorka.

Fonts policials van assenyalar a aquest diari que l’actuació policial es va saldar amb l’arrest de tres persones, dos homes i una dona de 35, 36 i 48 anys. Dos d’ells van ser arrestats dijous i l’altre, el responsable del restaurant, ahir. Els tres van ser traslladats amb la comitiva policial i judicial fins al restaurant per fer el pertinent escorcoll.

A l’interior del restaurant, concretament en un magatzem situat al soterrani, els agents van trobar una plantació indoor de marihuana. En total, hi havia més de 130 plantes a més d’1,8 quilos de cabdells de marihuana a punt ja per a la venda. Així mateix, al magatzem hi havia material necessari per al cultiu i preparació de la droga, com una malla d’assecatge, ventiladors i llums.

Així mateix, com és habitual en aquest tipus d’instal·lacions, van poder comprovar que tenien punxada la llum de la xarxa pública. Els tres detinguts estan acusats d’un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació del fluid elèctric.

Al magatzem, els agents van trobar tota mena d’eines per al cultiu i preparació de la droga

No és habitual trobar aquest tipus de plantacions en establiments oberts al públic, encara que sí que s’han detectat en habitatges habitats, en locals o en instal·lacions en desús com granges.

Aquest mes de juny, tant els Mossos com la Policia Nacional han portat a terme operatius per desmantellar plantacions a les comarques lleidatanes.

Val a recordar que a mitjans de mes, la Policia catalana va detenir un jove per una plantació indoor en una casa de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà. Els agents van confiscar més de 600 plantes, a més de material per al cultiu i preparació de la droga i comprovar que tenia la llum punxada.

Per un altre costat, la Policia Nacional va detenir tres persones a Aitona per tenir una plantació de marihuana en una granja en desús. En total, els van confiscar unes 700 plantes.

Així mateix, la setmana passada, els Mossos van arrestar una dona de 77 anys i un jove de 23 anys. La detinguda era la inquilina d’una masia a Bellmunt de Segarra, nucli de Talavera, a la comarca de la Segarra, en la qual tenien una plantació de marihuana mentre que el jove estava amagat a l’habitatge. Els agents van trobar prop de quatre-centes plantes.

Així mateix, només l’any passat la companyia Endesa va detectar a Lleida 282 connexions irregulars a la xarxa elèctrica, fet que suposa una mitjana de més de cinc cada setmana, i el 62% de l’energia consumida de forma fraudulenta procedia de plantacions de marihuana.

Segons el balanç de la companyia de les inspeccions portades a terme el 2023 a la província, 43 dels 282 expedients de frau registrats corresponien al cultiu il·legal de maria. Si es té en compte, segons Endesa, que el consum mitjà d’un habitatge és de 3.500 kWh, els quilowatts recuperats a Lleida equivalen al consum de 3.808 llars (2.376 en el cas de la marihuana).