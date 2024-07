La família d’Enric Sirvent refusa amnistiar el policia a qui acusa d’agressió per l’1-O

La família d’Enric Sirvent, l'home que va patir un atac de cor després d’una càrrega de la Policia Nacional durant el referèndum al col•legi electoral Centre Cívic la Mariola, a Lleida, va presentar aquest dimarts un escrit davant de l’Audiència de Lleida oposant-se a l’aplicació de la llei d’Amnistia a l’agent a qui acusa d’agressió. També s’hi oposa Òmnium Cultural, que exerceix l’acusació popular. El tribunal va demanar la setmana passada a les parts que es pronunciessin, com va avançar SEGRE. L’advocada de la família, Anna Llauradó, afirma, entre els diferents arguments per oposar-se a l’aplicació de la mesura a l’acusat, que “la força i l’agressió exercida contra el senyor Sirvent era innecessària i del tot desproporcionada. No obeïa a cap dels objectius fixats a aquell dia als cossos policials. Per la qual cosa entenem que el supòsit de fet, la conducta de l’agent investigat sí supera el llindar mínim de gravetat exigit per l’aplicació de la llei”. Tanmateix, que va actuar amb motivacions ideològiques –un agreujant- ja que, segons els documents gràfics aportats, va utilitzar expressions com “Puta Catalunya i d’altres similars en contra dels concentrats.

Tant l'acusació particular com la popular, exercida per Òmnium Cultural, sol•liciten que es condemni el policia a tres anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l'agent. La fiscalia, en canvi, en demana l'absolució.

Per altra banda, cal recordar que Pau Juvillà, exdiputat i exregidor de la CUP, que va ser condemnat per col·locar llaços grocs a l’ajuntament de Lleida, ha refusat ser amnistiat i ha presentat una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans per a que es condemni a l’Estat espanyol.