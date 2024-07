La Bordeta porta esperant gairebé 6 anys que cobreixin la pista esportiva

La tardor del 2018 un temporal de vent i pluja es va emportar la coberta de la pista esportiva del centre cívic de la Bordeta, que feia tot just tres mesos que estava instal·lada, i des d’aleshores els veïns encara esperen que es reposi. Fa més d’un lustre que l’associació de veïns en reclama la instal·lació “una vegada per sempre”, però encara no té notícies de quan posaran la nova coberta. Segons va explicar ahir la presidenta veïnal, Mari Carme Guerrero, “fa unes setmanes van venir uns tècnics a revisar l’estat de la pista i ens van dir que posarien un nou model de coberta i que la previsió seria posar fil a l’agulla a partir de l’agost, per la qual cosa un any més no podrem comptar-hi per a les festes majors del barri, que són a finals de juny”. Guerrero va dir que la demora a posar la coberta “ja és de molt mal gust” i va recordar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, “ens va dir fa mesos que si a l’estiu no teníem la pista ell mateix vindria a col·locar-la. Així que aquí l’esperem amb els braços oberts!”.

Val a recordar que el 2021 l’ajuntament va portar als tribunals les dos empreses que es van encarregar d’instal·lar la coberta i els va reclamar més de 50.000 euros al considerar-les responsables del col·lapse.La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va dir ahir que “una vegada analitzada i resolta la situació juridicoadministrativa, que va comportar més temps del que estava previst, es treballa per refer el projecte i iniciar els treballs com més aviat millor”. Va afegir que en l’anterior mandat “no s’havia actuat” per reposar la coberta i que quan van entrar en el govern municipal fa un any “ens vam posar mans a l’obra”.

Veïns i comerciants al·leguen en contra de pacificar el carrer Hostal

Ahir acabava el termini per presentar al·legacions al projecte per reformar i pacificar el trànsit al carrer Hostal de la Bordeta, a la qual cosa l’associació de veïns i la de comerciants del barri s’oposen. Segons la presidenta de la primera entitat, Mari Carme Guerrero, “nosaltres i els comerciants hem presentat al·legacions demanant que no portin a terme el projecte, perquè les botigues del carrer temen que suposarà perdre vendes i creiem que hi ha actuacions urbanístiques més importants”.