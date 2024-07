El 100% dels habitants de Raimat i els Magraners viuen en illes de calor

Els barris de Raimat i Magraners a Lleida es troben en una situació preocupant pel que fa al risc climàtic, especialment en relació amb les altes temperatures i l’efecte d’illa de calor urbana. Aquest informe, elaborat per Green Urban Data, proporciona una visió detallada dels desafiaments que enfronten aquests barris i les implicacions per als seus habitants.

Raimat: Un risc elevat

Raimat, amb una població de 536 habitants, es classifica com un dels barris amb un risc molt fort d’efecte d’illa de calor urbana. Aquest barri presenta una temperatura superficial màxima de 37,2°C i un índex UTFVI (Urban Thermal Field Variance Index) molt fort. Aquest índex mesura la intensitat de l’efecte d’illa de calor, i un valor alt indica una major exposició a temperatures elevades.

El risc per als habitants de Raimat és significatiu, ja que té el 100% de la població en risc. Això significa que tots els residents estan exposats a les conseqüències negatives de les altes temperatures, com ara problemes de salut relacionats amb la calor, augment de la mortalitat i disminució de la qualitat de vida. A més, Raimat compta amb 15 equipaments municipals, dels quals 12 estan en risc alt, cosa que afecta la disponibilitat i la seguretat dels serveis públics essencials.

Magraners: un escenari similar

Magraners, amb una població de 2.829 habitants, també es troba en una situació de risc elevat. Aquest barri registra una temperatura superficial màxima de 39,5°C i un índex UTFVI fort. Tot i que l’índex no és tan extrem com el de Raimat, el risc per als habitants continua sent alt, amb un 100% de la població en risc.

Els residents de Magraners també enfronten desafiaments significatius relacionats amb les altes temperatures. Els problemes de salut, com els cops de calor i les malalties cardiovasculars, són preocupacions importants. A més, Magraners compta amb 22 equipaments municipals, dels quals 18 estan en risc alt, cosa que pot afectar la capacitat del barri per proporcionar serveis essencials durant els episodis de calor extrema.

Comparació amb altres barris

En comparació amb altres barris de Lleida, Raimat i Magraners es troben entre els més afectats per l’efecte d’illa de calor urbana. Per exemple, el barri de Polígon del Segre presenta una temperatura superficial màxima de 40,0°C i un índex UTFVI molt fort, similar a Raimat. Això indica que aquests barris comparteixen desafiaments similars pel que fa a l’exposició a temperatures extremes.

D’altra banda, barris com Ciutat Jardí i Copa d’Or tenen un risc molt menor. Ciutat Jardí, per exemple, té una temperatura superficial màxima de 38,6°C però un índex UTFVI nul, cosa que significa que no hi ha efecte d’illa de calor urbana en aquest barri. Això es tradueix en una menor exposició a temperatures extremes i, per tant, un risc menor per als seus habitants.

Els barris de Raimat i Magraners a Lleida enfronten un risc significatiu d’efecte d’illa de calor urbana, amb implicacions greus per a la salut i la qualitat de vida dels seus habitants. Comparats amb altres barris, aquests dos es troben entre els més vulnerables, mentre que altres com Ciutat Jardí gaudeixen d’una situació molt més favorable. Aquesta informació és crucial per a la planificació urbana i la implementació de mesures d’adaptació al canvi climàtic per protegir els residents més vulnerables.