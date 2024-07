La PAH acusa els urbans d'amenaçar els dos detinguts

La Plataforma d’Afectats (PAH) acusa els agents de la unitat polivalent operativa de la Guàrdia Urbana que va dur a terme la polèmica actuació de dijous passat d’amenaçar els dos membres detinguts durant la seua intervenció amb expressions com “encara no n’heu tingut prou, tornarem a veure’ns”, “s’ha acabat el fet d’anar de salvadors” o “feia temps que us teníem ganes”. En una roda de premsa davant de la plaça de la Paeria, membres de la plataforma i un dels dos detinguts van responsabilitzar la Paeria de l’actuació i van desitjar una ràpida recuperació al seu company que continuava ingressat a l’Arnau. Per la seua part, l’edil de Seguretat, Cristina Morón, va reiterar ahir que els detinguts “es van negar a identificar-se, van presentar resistència i van començar a increpar físicament i verbalment els agents”. Va explicar que els urbans van actuar llavors “per evitar agressions” i que “en el forcejament van caure tots, detinguts i urbans, i va ser quan es van produir algunes lesions”. Així mateix, va valorar l’actuació dels agents com a “correcta” i va traslladar el seu suport al cap que va liderar l’operació.