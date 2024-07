El català registra el pitjor nivell a l'ESO en 10 anys

Els resultats de les últimes proves de competències bàsiques deixen millors resultats dels alumnes catalans d’ESO en castellà, matemàtiques, ciència i tecnologia, així com puntuacions més altes que el curs passat dels de Primària en català, castellà, matemàtiques i medi natural (totes les proves menys anglès). Tanmateix, les notes de català a quart d’ESO segueixen a la baixa i es registren com les pitjors almenys des del 2013, segons dades d’Educació, i l’anglès mostra pitjors resultats que els del 2023 tant a sisè de Primària com a quart d’ESO. La consellera Anna Simó veu una “millora generalitzada” i afirma que “les dades confirmen que al 2022 vam tocar fons i, des d’aleshores i en termes generals, els resultats han evolucionat en positiu”.

A Primària destaquen els 74,7 punts de català, per davant dels 72,7 de l’any passat i els 72,5 del 2022, però lluny del pic de 76,7 el 2021. A l’ESO, les millors notes van ser en castellà (75,9 davant els 71,6 del passat curs) i ciències, amb 72,6 punts.Les proves es van portar a terme l’abril passat a més del 87 per cent d’alumnes catalans de sisè de Primària i a més del 81 per cent dels de quart d’ESO.

Larrosa escriurà a Simó pel seu ‘malestar’ amb la preinscripció

■ L’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edil d’Educació, Xavi Blanco, es van reunir ahir amb famílies de Pardinyes que s’han quedat sense plaça d’ESO en la seua primera opció, l’institut Josep Lladonosa, per escoltar les seues reivindicacions. Larrosa es va comprometre a escriure una carta a la consellera d’Educació, Anna Simó, per deixar patent el seu “malestar i el de les famílies, així com perquè es reflexioni sobre les repercussions dels canvis a última hora del departament respecte a l’oferta dels centres i per la falta de previsió en la gestió de les places”. Com va avançar aquest diari, les famílies denuncien que Educació hagi convertit a última hora 29 places ordinàries dels instituts del barri en reservades a nens amb necessitats especials.