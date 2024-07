La Paeria ja treballa per impulsar la creació d'una nova presó

La Paeria va constituir ahir la Taula Cívica per impulsar el trasllat del Centre Penitenciari Ponent. Treballarà per unificar la demanda a la Generalitat, perquè constitueixi una presó nova en un altre enclavament i per planificar els usos que podria acollir l’espai que quedarà lliure en la ubicació actual, a Ciutat Jardí.

Així mateix, per buscar el màxim consens de la ciutadania, es farà un procés participatiu per decidir els usos futurs de l’espai de la presó. La previsió és que de cara a la pròxima reunió a partir de setembre es pugui definir quina serà l’eina urbanística que s’utilitzarà per reorganitzar aquest sector, dins del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La taula està creada sota la presidència de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i està integrada pels tinents d’alcalde Begoña Iglesias, Carlos Enjuanes i Cristina Morón, així com per representants veïnals de Ciutat Jardí. Un dels primers acords és ampliar la composició amb veïns del Camp d’Esports-Joc de la Bola.