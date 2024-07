Es disparen els delictes sexuals de menors que arriben a judici

Els procediments judicials per delictes contra la llibertat sexual s’han disparat, també al jutjat de menors. Així ho va explicar ahir la presidenta de l’Audiència de Lleida, Lucía Jiménez, durant la presentació de la memòria d’activitat dels òrgans judicials de la província corresponent a l’any passat. Així mateix, va explicar que en els últims anys s’han incrementat considerablement els casos per delictes sexuals, fins al punt que set de cada deu judicis que se celebren actualment a la secció penal de l’Audiència corresponen a aquesta tipologia delictiva, una situació que també s’ha produït en la jurisdicció de menors, en la qual “hi ha més delictes contra les persones (sexuals, lesions o agressions) i un lleuger descens dels que són de caràcter patrimonial (furts i robatoris)”.

D’altra banda, Jiménez també va constatar un canvi en els delictes contra la salut pública, ja que abans l’Audiència rebia més causes per venda de drogues al carrer i actualment la majoria estan relacionades amb grans plantacions de marihuana i tràfic a gran escala. “Importem crim organitzat i exportem la droga”, va dir la presidenta de l’Audiència, que va assenyalar que “normalment arriben a la sala les persones que ocupen l’esglaó més baix de la cadena criminal i de vegades no podem acreditar que darrere hi ha una organització”.

Per un altre costat, Jiménez també va posar l’accent en el gran volum de procediments que ingressen en els jutjats lleidatans, amb una càrrega de treball que augmenta any rere any. Aquesta situació és més apressant als jutjats de Primera Instància, que de mitjana superen en un 140 per cent el mòdul d’ingrés establert per a aquest tipus d’òrgans judicials. “Hi ha un esforç constant de tots els òrgans judicials però és frustrant, ja que per donar un millor servei es necessiten més mitjans materials i personals”, va dir Jiménez, que va reclamar la creació de dos nous jutjats de Primera Instància, un jutjat Social a la demarcació, un de Primera Instància i Instrucció al partit judicial de Cervera i una nova plaça de magistrat per a la secció segona de l’Audiència Provincial. En aquest sentit, va explicar que el Consell General del Poder Judicial ha presentat a començaments d’aquest mes la seua proposta de prioritats per a la creació d’òrgans judicials, en la qual es contempla la creació de dos nous jutjats de Primera Instància a Lleida i un a Cervera.

Una altra de les principals problemàtiques als jutjats de la demarcació continua sent l’alta mobilitat dels magistrats, ja que molts són originaris d’altres territoris.