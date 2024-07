Aquests són els nous noms de carrers de Lleida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fèlix Larrosa farà la proposta de nous noms i modificacions en 28 carrers i places de la ciutat per incorporar al nomenclàtor vies i carrers que s’han incorporat al traçat urbanístic de la ciutat o per revisar i actualitzar alguns noms de l’espai públic.

En primer lloc, es modificarà Magraners al nomenclàtor oficial de Lleida per la forma genuïna i correcta toponomàsticament, els Mangraners. On hi figura aquest nom, se sol·licitarà el canvi per tal de recollir el nom correcte. S’ha establert de conformitat amb els informes de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’informe favorable de la Comissionada per la Llengua de l’Ajuntament de Lleida. Afecta a: Carrer de la Costa del Mangraners, plaça de la Dona Treballadora dels Mangraners, plaça de la Mangrana, Barri dels Mangraners i Polígon Industrial Quatre Pilans – Mangraners.

A la zona de Torre Solé s’han determinat els noms de Francesc Simorra Agulló i Jaume Aldabó Sans, vinculats al sector empresarial de la ciutat, i de Carme Castro (1929-2012), primera i única treballadora de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell.

A la zona de Torre Salses també es concreten el carrer Hostal del Garrut, ja que és la zona que s’aproxima a l’antic Hostal del Garrut que suposa l’inici del cementiri actual, i el carrer de Torre Salses, per mantenir el nom de la torre que dona nom a l’origen a de la zona.

L’avinguda Torre Salses canviaria el nom per Gran Via dels Mangraners.

La carretera N-240 Lleida – Magraners i carretera N-240 Magraners – Tarragona passaria a denominar-se c/ d’Antonio Águila Rodriguez.

A la zona de Parc de Gardeny, hi ha set nous espais: la plaça de les Ciències; la plaça de les Humanitats; el carrer Teresa Rodrigo Añoro, científica lleidatana; carrer Fra. Pere de Cartellà, que va ser el primer mestre de la Comanda Templaria de Gardeny; Valentina Guarner, condemnada a Lleida per bruixeria, cremada i esquarterada l’any 1485; Elvira Godàs Vila, lleidatana mestra i pedagoga republicana que va patir l’exili i filla també de Frederic Godàs i Victorina Vila, i carrer de la Comanda de Gardeny,

A la plaça situada al final del carrer Vila Antònia amb avinguda del Segre: pl. Mercè Claverol Torm, empresària i propietària de l’antic Hotel la Canonja, situat al c/ del General Brito.

A Sucs, hi ha un carrer per nomenar que es dirà c/ Fusteria mentre que a la zona de Vila Montcada, el músic lleidatà Ramon Bellmunt Saura donarà nom a una nova via. A la zona dels Camps Elisis es reubica el carrer Gandesa i al costat del nou Col·legi de Metges a l’av. Alcalde Rovira Roure, s’ha decidit perllongar el carrer Màrius Torres a un nou tram, que li dona continuïtat.

A les escales de pedra de la pl. Sant Joan al c/ Canyeret, que actualment no tenen nom, passarien a ser el c/ Tribunal de Coltellades, el primer tribunal de justícia de la ciutat de Lleida, privilegi reial ja des de l’època medieval.

Dues rotondes de la via pública: a l’encreuament del c/ Camí de Picos i l’av. de Victoriano Muñoz, es proposa el nom de Susanne Mornet, cofundadora de l’Aliance Française a Lleida, conjuntament amb Jaume Magre. I a la rotonda de l’encreuament entre l’av. Príncep de Viana i l’av. Victoriano Muñoz, dir-li plaça Teresa Guix, coneguda com “la maseta” (18-16-1839), executada al garrot vil prop de la mitja lluna de Cappont.