"Zona no adaptada a la calor extrema", la campanya de Greenpeace per reclamar espais verds arriba a Lleida

Un cartell anuncia que "aquesta zona no està adaptada a la calor extrema" just a l'entrada del solar de ciment de la Llotja de Lleida. Només la mínima ombra de quatre palmeres i la pròpia del Teatre alleugeren la càrrega de calor que els passejants han de patir quan volen travessar aquesta plaça inhòspita durant la major part de l'estiu, més encara quan ens trobem en onades de calor. La imatge d'una mare i un nen fonent-se és, en aquesta plaça, prou encertada.

El cartell és obra de Greenpeace, i es tracta d'una campanya per demanar més arbres a les ciutats i reconvertir les anomenades illes de calor en espais més amables climàticament. Explica l'entitat ecologista que les illes de calor poden augmentar entre 8 i 10 graus les temperatures respecte als indrets més verds, i que això afecta a la mortaldat de les persones i al patiment de la fauna de les ciutats.

I és que, tal i com explicava SEGRE a mitjans de juny, el 35% dels veïns de Lleida ciutat viuen en zones que són illes de calor, és a dir, 47.383 habitants.

La campanya de Greenpeace demana fins a 50.000 signatures a través de la seva pàgina web per tal de demanar als municipis "que apostin per la salut de les persones i la sostenibilitat de les ciutats", que promoguin les cobertures vegetals i els entorns arbrats, que augmentin els refugis climàtics a les ciutats i que aquestes apliquin al regla 3-30-300.

La regla 3-30-300 demanda que tots els ciutadans puguin veure tres arbres des de casa seva, tinguin un 30% de cobertura vegetal al seu barri i un espai verd a 300 metres, de qualitat, accessible i segur.

Refugis climàtics a Lleida

L’ajuntament de Lleida ha habilitat per un total de quaranta-quatre refugis climàtics per poder combatre les onades de calor intensa d’aquest estiu, entre els quals hi ha centres cívics, equipaments culturals i llars de jubilats, així com rambles, carrers, parcs i zones verdes. Podreu consultar el mapa dels refugis climàtics al mapa següent.

Campanya a les principals ciutats

Greenpeace va desplegar la setmana passada una pancarta de 30 metres amb el missatge "Perill, plaça no adaptada a la calor extrema" a la plaça de Felip II de Madrid. Al voltant d'una desena d'activistes van oferir aigua, ombra i seients a les persones que estaven per la zona per ajudar-les a disminuir el seu risc davant les altes temperatures.

Amb aquesta acció, l'organització volia denunciar la manca d'adaptació a la calor extrema en els entorns urbans i la urgència d'implementar les mesures necessàries a curt, mitjà i llarg termini per protegir la població i transformar els municipis davant l'agreujament de la crisi climàtica.