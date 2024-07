La Paeria enderrocarà 3 blocs en ruïna del carrer Cavallers per a nous pisos

L'ajuntament de Lleida enderrocarà tres blocs en ruïna del carrer Cavallers per a la construcció d'habitatges pensats per a joves. Es tracta de la primera actuació urbanística en el que va de mandat al Centre Històric i es durà a terme alhora que dos projectes més per dotar de vivenda digna i assequible un barri molt degradat.

L’ajuntament de Lleida va presentar ahir la primera operació urbanística al Centre Històric d’aquest mandat, que consistirà en la demolició de tres edificis del carrer Cavallers per construir 17 habitatges d’entre 70 i 75 metres quadrats de superfície que s’utilitzaran per promoure l’emancipació juvenil. Una actuació que començarà a la tardor i que es portarà a terme alhora que dos iniciatives més per dotar de vivenda digna i assequible el barri. Una és la construcció d’onze pisos per a joves a dos solars també del carrer Cavallers, mentre que la segona és el projecte de masoveria urbana de la cooperativa Obrint Portes, que està restaurant tres habitatges al carrer Galera. Per tot plegat, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que la construcció d’aquests 17 habitatges a Cavallers “serà el vaixell insígnia per a la transformació del barri” i va afegir que “vull que, quan acabi el mandat, la ciutadania pugui constatar aquesta transformació”.

Sobre aquests blocs, que són els números 34, 36 i 38 de Cavallers, al costat de l’oratori dels Dolors, Larrosa i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, van detallar que el primer és propietat de l’EMAU i els altres dos, de diversos particulars, i els han adquirit per 78.660 euros. Tots estaven declarats en ruïna econòmica des de fa temps i la Paeria els enderrocarà a la tardor per unificar les parcel·les juntament amb el solar adjacent de l’EMAU, per després vendre-la, mitjançant concurs públic, i que un promotor construeixi els nous pisos. Larrosa va dir que hi ha operadors interessats i aquests decidiran si els habitatges seran per a venda o lloguer. Finalment, l’alcalde va assenyalar que a més d’aquesta zona de Cavallers tenen al cap revitalitzar cinc àrees del Centre Històric i que la pròxima serà a la cantonada del carrer Cavallers amb plaça dels Gramàtics.

L’acumulació de propietaris frena invertir a la zona

Un dels problemes que s’està trobant la Paeria per revitalitzar el Centre Històric és l’acumulació de petites parcel·les amb múltiples propietaris, que fa que per a un promotor no sigui rendible adquirir-ne només una per fer pisos, ja que necessitaria més superfície. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va posar com a exemple d’aquesta situació que la plaça Veguer de Carcassona compta amb més de 17 propietaris.