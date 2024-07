Apliquen la llei d'amnistia a l'agent de la policia espanyola processat pel cas d'Enric Sirvent l'1-O a Lleida

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha aplicat la llei d'amnistia i ha arxivat el procediment obert a l'agent de la policia espanyola processat pel cas d'Enric Sirvent. En concret, el policia estava processat per un delicte de lesions després que Sirvent patís un atac de cor durant l'actuació policial la jornada de l'1 d'octubre de 2017 al centre de votació del barri de la Mariola. L'acusació particular, que exerceix la família de Sirvent, i l'acusació popular, a càrrec d'Òmnium Cultural, s'oposaven a aplicar l'amnistia a l'agent. La resolució no és ferma i es pot interposar un recurs de súplica en un termini de tres dies.

En la seva resolució, l'Audiència de Lleida ha considerat que el delicte de lesions pel qual està processat l'agent de policia es pot amnistiar perquè té el seu "encaix natural" en la llei. En concret, el tribunal justifica la seva decisió en l'apartat que detalla que queden amnistiades "les accions fetes durant les actuacions policials per dificultar o impedir els actes de responsabilitat penal o administrativa" en el marc del referèndum de l'1-O. A més, ha indicat que la conducta de l'agent no pot ser qualificada de "tortura o tracte degradant" i tampoc hi aprecia les motivacions descrites en l'article 2d de la llei, que fan referència a la impossibilitat d'amnistiar les accions relacionades amb motius racistes, creences de la víctima, entre altres.

En aquest sentit, les acusacions assenyalen en el seu escrit d'al·legacions que l'agent va propinar una puntada de peu als genitals de Sirvent, fet que li va provocar una aturada cardiorespiratòria amb diagnòstic de mort sobtada -tot i que se'l va poder reanimar- entre altres lesions. A conseqüència dels fets, va necessitar tractament mèdic i quirúrgic, sent necessaris 314 dies per estabilitzar-se completament, 17 dels quals va estar ingressat, i va quedar-li com a seqüela una insuficiència cardíaca.

Per tot plegat, l'acusació particular, que exerceix l'advocada Anna Llauradó en representació de la família de Sirvent, manifestava en el seu escrit que l'actuació policial "no té encaix" en els supòsits que contempla l'amnistia perquè la conducta de l'agent no va obeir als propòsits que tenia el cos per a l'1-O i va superar el "llindar mínim de gravetat" exigit perquè se li apliqui la llei. A més, amb relació a l'article 2d, esgrimia també l'agreujant que el processat va actuar per motivació ideològica, ja que, "segons es recull en documentació del cas, l'acusat va proferir expressions com puta Catalunya, entre altres". L'acusació popular, a càrrec d'Òmnium Popular, va redactar les seves al·legacions en la mateixa línia.

Finalment, l'Audiència assenyala que el llistat de delictes o causes que poden ser amnistiades deixen clar "l'esperit d'aquesta llei quan preveu l'extensió de l'amnistia a les accions delictives que podrien haver-se executat en defensa de la legalitat i de l'ordre constitucional".

Amb tot, dicta el sobreseïment lliure i l'arxivament del procés contra l'agent, tot i que recorda a la part perjudicada que pot reclamar possibles danys i perjudicis. D'altra banda, puntualitza que la resolució no és ferma i que es pot interposar un recurs de súplica en el termini de tres dies.