Un centenar de persones protesten a Lleida contra l'agressió a una funcionària lleidatana a la presó de Mas d'Enric

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts davant del centre penitenciari de Ponent per condemnar l'agressió que va patir diumenge una funcionària lleidatana a la presó de Mas d'Enric, situada al Catllar (Tarragonès). La protesta, organitzada pels treballadors de la presó de Ponent, ha reunit un nombre significatiu de participants que consideren els fets un "intent d'assassinat".

Reclamacions de dimissió

Els manifestants han dirigit les seves crítiques a la consellera de Justícia i Memòria en funcions, Gemma Ubasart, i al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó. Durant la concentració, es va exigir novament la seva dimissió, considerant-los responsables indirectes de la situació de risc en què es troben els funcionaris penitenciaris.

Minut de silenci en record de Núria

En l'acte de protesta hi ha hagut un emotiu minut de silenci en homenatge a la Núria, la cuinera de Mas d'Enric assassinada en mans d'un reclús. Aquesta tragèdia encara ressona fortament entre els treballadors penitenciaris i la comunitat, reforçant les demandes de millores en les condicions de seguretat als centres penitenciaris.

Context de la protesta

L'agressió que va desencadenar aquesta protesta va tenir lloc al centre de Mas d'Enric, on una interna va atacar una funcionària lleidatana, generant una onada d'indignació entre els seus companys. Els manifestants van destacar la necessitat urgent de revisar i millorar les mesures de protecció per al personal que treballa en aquests entorns altament perillosos.

Crida a l'acció

Els treballadors penitenciaris de Ponent i altres centres de la regió continuen demanant accions concretes per garantir la seva seguretat, així com canvis estructurals en la gestió dels centres penitenciaris per evitar futurs incidents violents. La protesta d'avui és un clar exemple de la determinació del personal per aconseguir millores tangibles en les seves condicions laborals.