Funcionaris de la presó de Ponent: “Només demanem tornar vius a casa”

Un centenar de persones, entre funcionaris i familiars, es van concentrar ahir davant les portes de la presó de Lleida per denunciar l'agressió patida diumenge per una companya lleidatana a Mas d'Enric i exigir mesures davant l'augment de les agressions a les presons catalanes després de l'assassinat d'una companya al centre de Tarragona.

Un centenar de persones van participar ahir en la concentració convocada per treballadors del Centre Penitenciari Ponent per denunciar l’agressió patida diumenge per una companya lleidatana en mans d’una reclusa de la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. “Només demanem tornar vius a casa”, van assegurar els funcionaris, que van reclamar més recursos i van tornar a insistir que les agressions a les presons catalanes no deixen d’augmentar, per la qual cosa van reclamar mesures. “Volem que es compleixi el reglament, no demanem tant, i que s’assumeixin responsabilitats des del Govern”, va assenyalar Gabriel, un dels portaveus del col·lectiu i funcionari de Ponent. Emocionats i enfadats, amb la imatge de fons de Núria López, la cuinera assassinada per un intern el març passat a Mas d’Enric, els concentrats van exigir la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

“Les agressions no són accidents laborals, com diu el Govern. Fa anys que denunciem que han augmentat, que cada vegada són més violentes i que alguns companys no podran recuperar-se de les lesions”, va assenyalar Gabriel. Sobre això, també va assegurar que ha canviat el perfil dels interns i que alguns, encara que no són la majoria, continuen delinquint a la presó. “La inseguretat es troba a qualsevol racó, no només a la cuina, i si s’haguessin pres mesures, la Núria seguiria entre nosaltres”, va reivindicar. La protesta va acabar amb un minut de silenci en record de la companya assassinada a Mas d’Enric, i després amb el crit “tots som la Núria” que els assistents van cridar a l’uníson.Els assistents també van mostrar el seu suport a la Toñi, la funcionària lleidatana (i que va treballar més de 25 anys a Ponent) agredida diumenge per una presa de Mas d’Enric a l’intentar impedir que es barallés amb una altra reclusa. Els sindicats CSIF i ACAIP van denunciar que es va tractar d’un intent d’homicidi, a l’intentar la presa asfixiar-la amb un cordill que portava al coll, mentre que Justícia va dir que va ser una agressió.

“Volem que es respecti el nostre treball i es compleixin els protocols”

Funcionaris concentrats ahir a la presó de Lleida es van mostrar molt enfadats i indignats per les últimes agressions ocorregudes a les presons catalanes. Fa mesos que denuncien una situació que diuen que és “insostenible”, per la qual cosa reclamen un canvi. Una de les treballadores va assegurar que “no portem un garrot, només un walkie i de vegades no tothom perquè falten recursos, per la qual cosa no demanem més mà dura sinó que es compleixin els protocols, la llei, els reglaments i els acords”. Així mateix, va afegir que el seu treball no està reconegut. “Fem de psicòlegs, educadors, juristes i dels més joves fins i tot de pares. Això no té preu i ningú no ho reconeix”, va lamentar. “Som garants de la reinserció i venim a treballar, no a perdre la salut ni la vida”, va reivindicar.En la mateixa línia, el Gabriel, portaveu del col·lectiu, va reclamar que han de recuperar l’autoritat que consideren que han perdut en els últims anys. “L’administració ha de confiar en la nostra experiència i fer-nos cas perquè som els primers a garantir els drets dels interns”, va defensar. Així mateix, va dir que la inseguretat també la viuen els reclusos. “Molts es veuen obligats a tenir conductes negatives per poder ser sancionats i no sortir al pati per por”, va afirmar.D’altra banda, Justícia va presentar ahir davant del Consell Executiu un pla d’avaluació de les polítiques públiques previstes des d’aquest any fins al 2028. La conselleria ha treballat amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Observatori Català de la Justícia a Violència Masclista, que han elaborat altres estudis per obtenir una visió integral del conjunt de les polítiques del departament. L’objectiu del pla és avaluar les principals polítiques públiques i convertir l’avaluació en una cultura i manera de fer pròpies de la conselleria.