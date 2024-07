La resurrecció de l'antic barri jueu de Lleida, lluny de les expectatives turístiques: oblidat i vandalitzat

L’ajuntament de Lleida va aprovar a començaments de la dècada dels 90 la declaració del Barri Antic com a Àrea de Rehabilitació Integral, que preveia la renovació de diversos sectors d’aquesta zona amb l’objectiu de revertir-ne la degradació.

Un d’ells era l’antic Call, a l’entorn del carrer d’aquest nom, Dolors i Sant Cristòfol, en una època en què gairebé no hi havia cap mes en el qual no es registrés un esfondrament d’alguna casa de la zona. Inicialment es va projectar la construcció d’un equipament municipal que havia d’acollir una residència per a la tercera edat, un dispensari mèdic i el servei maternoinfantil de la Paeria. Però aquesta proposta es va acabar quedant al tinter.

Estat actual

Finalment, l’ajuntament va impulsar el 2015 un pla, aprofitant un programa d’ajuts de la Generalitat, per recuperar les restes de l’antic Call, el barri jueu de La Cuirassa ubicat en aquest lloc i que va viure el seu moment de més esplendor durant els segles XII i XIII.

Estat actual

Les obres es van iniciar aquell any i van acabar el setembre del 2018, quan va tenir lloc la inauguració, després de retards i contratemps que van elevar-ne el cost, que va acabar superant el milió d’euros.

Els esfondraments en edificis d’aquesta zona del Barri Antic van ser habituals a la dècada dels anys noranta.

Després de més d’un lustre, les imatges demostren que no s’ha aconseguit l’objectiu que sigui un reclam turístic i les instal·lacions i les restes s’esllangueixen entre l’oblit i el vandalisme.