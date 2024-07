Cada any hi ha problemes per cobrir les feines del sector de la fruita

La campanya de la fruita necessita milers de treballadors, es calcula que una mitjana d’entre 22.000 i 25.000, malgrat que en campanyes amb molta producció no es descarta que el punt àlgid sigui superior. L’últim i pràcticament únic estudi oficial de la Generalitat estima que la campanya de recollida de la fruita requereix mig milió de jornades de treball, en concret 508.227, de vuit hores cada una. Són milers de persones amb les quals s’ha de comptar per poder recollir la collita al camp i a les quals cal sumar les contractacions a les cooperatives i centrals per a l’envasament de la producció i deixar-la a punt per a la venda.

El problema és que cada any és més difícil trobar mà d’obra i fixos discontinus, es queixa el sector, que acaben no tornant a les finques o a les cintes de manipulació perquè han trobat una altra feina i prefereixen abandonar l’agricultura. Tot això mentre hi ha persones que estarien disposades a collir la fruita, però els pagesos no poden contractar-les perquè no tenen els famosos papers, la seua situació al territori és irregular i donar-los ocupació suposaria posar agricultors i centrals sota l’amenaça de fortes sancions. De fet, els pagesos es queixen de reiterades inspeccions a les finques en les quals són mínimes les irregularitats detectades any rere any, segons els balanços després d’acabar les campanyes. Però aquestes persones que no tenen permís de treball arriben en moltes ocasions a les zones fructícoles i es genera la necessitat d’atendre- les dignament.

Costos laborals

Els costos laborals i socials del sector s’han convertit en un dels capítols especialment importants per als productors. Per la seua banda, el líder d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, estima que per als 25.000 temporers citats representa uns 227 milions d’euros al llarg de la campanya de cinc mesos, en els quals compta des de les tasques d’aclarida fins a les últimes de recol·lecció de la poma al setembre. El gruix d’aquest capital, amb 162 milions, correspon directament a les nòmines que reben els treballadors, als quals cal sumar 45 milions en concepte de Seguretat Social i vint més per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Altres conceptes

S’hi hauria d’afegir altres conceptes també lligats a la contractació i a l’adequació d’instal·lacions per als temporers, com poden ser els relacionats amb la prevenció de riscos laborals o tenir disponibilitat de donar allotjament a aquells que arriben a Lleida.