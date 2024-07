La Urbana fa 106 controls de xipatge de gossos en dos setmanes

La Guàrdia Urbana ha dut a terme aquestes últimes dos setmanes un total de 106 controls per verificar si els gossos de la ciutat portaven el xip obligatori fixat per la llei estatal de benestar animal i ha detectat 6 propietaris que no els tenien identificats. Aquest és el balanç de la campanya intensiva específica que ha fet la Urbana aquestes últimes dos setmanes, en què es va informar les 6 persones que no tenien xipat el gos que ho havien de fer en el termini d’una setmana, ja que l’incompliment d’aquesta obligatorietat és una infracció greu que pot comportar multes que van des dels 10.001 als 50.000 euros. La implantació del microxip l’ha de fer un veterinari i va associat a la inscripció de l’animal a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. En aquest sentit, no tenir inscrit l’animal al registre suposa una infracció greu que és sancionada amb 450 euros.

Aquests controls específics de la Guàrdia Urbana formen part de la campanya que va iniciar l’ajuntament fa mesos per garantir la protecció dels animals, combatre l’abandonament i robatori i vetllar per una tinença responsable. Actualment, al registre municipal hi ha inscrits 22.760 animals, 18.531 gossos i 3.966 gats. Sobre aquests últims animals, a més de xipar-los, la llei també obliga a esterilitzar-los quirúrgicament abans dels sis mesos de vida. La mateixa Paeria va recordar que, segons dades de la Fundació Affinity i la Universitat Autònoma de Barcelona, només el 27,7% dels gossos que arriben als centres d’acolliment tenen xip.