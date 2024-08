Lliure la conductora èbria que va causar un accident mortal a l'N-240 a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge de guàrdia de Lleida va decretar ahir al migdia la posada en llibertat amb càrrecs i la retirada del carnet per a la conductora de 48 anys que dimarts a la tarda va causar un accident mortal a la carretera N-240 a prop de les Basses d’Alpicat (vegeu SEGRE d’ahir).

Els Mossos d’Esquadra van arrestar la conductora al donar una taxa de 0,74 mg/l –el triple del màxim legal permès– en el test d’alcoholèmia que li van practicar després del sinistre. Està investigada pels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol i homicidi i lesions per imprudència greu.

La Fiscalia va demanar al jutge que se li retirés cautelarment la llicència i aquest ho va acordar, segons van informar fonts judicials.

Val a recordar que l’accident es va produir a les 16.02 hores de dimarts quan, per causes desconegudes i que encara s’investiguen, hi va haver una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. La persona que anava de passatgera a la moto –d’uns 25 anys i de la capital del Segrià– va morir al lloc mentre que el motorista, de 31 anys, va resultar ferit de caràcter greu i va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. Els ocupants del turisme van resultar il·lesos.

En el dispositiu de l’accident van treballar tres patrulles dels Mossos –que van detenir la conductora del cotxe–, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM. La carretera va estar tallada unes dos hores a els dos sentits.

Es tracta del segon conductor imputat per homicidi aquest any a les comarques de Lleida. El primer va ser el conductor que el passat 4 de maig va causar un xoc frontal a la carretera N-II al seu pas per Lleida i en el qual va morir una veïna d’Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits, un dels quals de caràcter crític, com va avançar SEGRE.

La Unitat d’Investigació de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent va determinar que hi va haver una conducció negligent per part del conductor, que també va resultar ferit de gravetat i no va ser imputat fins a sortir de l’hospital –a finals de maig. El conductor va donar positiu en alcohol i drogues i circulava amb una velocitat superada. Aquest any 17 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a la demarcació.