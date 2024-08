Les multes per utilitzar el mòbil al volant augmenten un 50% en un any a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les multes a conductors per utilitzar el telèfon mòbil al volant s’han disparat l’últim any. Segons les dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit a SEGRE, fins al 16 de juliol d’aquest any es van iniciar un total de 1.237 expedients a les comarques lleidatanes. Això suposa que s’han disparat prop d’un cinquanta per cent respecte al mateix període de l’any passat.

L’ús del mòbil és una de les distraccions més habituals al volant i contra el qual s’ha posat el focus en el macrooperatiu posat en marxa fa dos setmanes coincidint amb l’augment de la mobilitat a les carreteres durant les vacances d’estiu.

No només suposa una multa de 200 euros i la retirada de sis punts del carnet, sinó que, com recorda Trànsit, les distraccions són, juntament amb la velocitat, un dels principals factors de risc de la sinistralitat.

Fins a la primera quinzena de juliol, a les comarques lleidatanes s’havien obert un total de 96.499 expedients sancionaris per infraccions de trànsit, un 6,7% més respecte a l’any passat. Vuit de cada deu multes imposades a conductors a la província han estat per superar els límits de velocitat.

Per aquesta raó, amb un total de 76.371 expedients, Trànsit ha sancionat aquest any més de 17 conductors cada hora, amb un augment del 7,5%.

D’altra banda, la segona infracció més multada és per incomplir l’obligació d’identificació del conductor, amb 6.356 expedients, un 2% més, i en tercer lloc se situa l’incompliment en la matriculació i condicions tècniques del vehicle (ITV), amb 3.815 sancions. Des de començament d’any, també han augmentat els conductors multats per no portar el cinturó, casc o elements de seguretat, amb un 35,5% més d’expedients fins a un total de 1.443.

Segons les dades de Trànsit, 1.195 conductors han estat sancionats aquest any administrativament per consum d’alcohol i drogues al volant, la qual cosa ha baixat un 15% respecte al mateix període de l’any passat. També han descendit les multes per conduir sense assegurança, amb 985 fins al 16 de juliol, un 11,7% menys respecte a l’anterior exercici.

El juliol tanca amb tres víctimes mortals i ja són 17 des de principis d’any

Des de començament d’any, 17 persones han perdut la vida a les carreteres lleidatanes, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. L’última víctima mortal es va produir dimarts a l’N-240 a prop de les Basses d’Alpicat en una col·lisió entre una moto i un turisme. La conductora del cotxe, de 48 anys, va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra al marcar una taxa de 0,74 mg/l en el control d’alcoholèmia.

Dimecres va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutjat de guàrdia de Lleida, que va decretar la retirada del carnet. Està investigada pels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol, homicidi i lesions per imprudència greu. La persona que anava de passatgera a la moto, de 25 anys i veïna de Lleida, va morir mentre el motorista, de 31 anys, va resultar ferit greu.

Aquest any, el 41% de les víctimes mortals eren de col·lectius considerats vulnerables: sis motoristes i una vianant. En el conjunt de Catalunya, segons el balanç de Trànsit, fins al 31 de juliol han perdut la vida 80 persones en 73 accidents mortals a la xarxa viària interurbana. Durant el mateix període de l’any passat, van morir 92 persones en 81 sinistres, un 1,3% menys. Així mateix, en els set primers mesos de l’any s’han registrat 485 ferits greus en accidents de trànsit, que són 58 més que en el mateix període del 2023, prop d’un 17% més. Aquest mes de juliol, 13 persones han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya, quan l’any passat van ser 21. A les comarques lleidatanes, han perdut la vida tres persones, les mateixes que l’any passat.

D’altra banda, Trànsit ha posat en marxa un sistema per avisar els conductors de la presència d’animals a la carretera que estarà en ple rendiment al setembre en tres punts de l’Alt Empordà, on s’ha detectat més sinistralitat per aquesta raó.